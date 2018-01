Colombie: sept morts dans la chute d'un hélicoptère de l'armée (officiel)

Bogota - Au moins sept personnes sont mortes mardi et trois sont portées disparues après qu'un hélicoptère militaire s'est écrasé dans une zone rurale du nord-ouest de la Colombie, a annoncé l'armée dans un communiqué."Malheureusement, sept des occupants de l'appareil sont décédés et nous poursuivons les opérations de recherche pour les trois autres", a indiqué l'armée, sans préciser les causes de la chute.L'appareil, un MI-17 de fabrication russe, s'est écrasé alors qu'ils transportait du personnel de l'armée de l'air dans le département d'Antioquia.Parmi les passagers figurent deux officiers et deux sous-officiers, ainsi que deux civils qui faisaient partie de l'équipe de maintenance de l'aviation militaire."En ce moment même, des troupes et un groupe d'enquêteurs (...) sont en train d'arriver sur le site de l'accident", a fait savoir l'armée.En juin 2016, dix-sept militaires colombiens ont été tués dans la chute de leur hélicoptère dans le centre-ouest du pays. L'accident avait alors été expliqué par le mauvais temps. Les militaires tués étaient en mission de soutien aux opérations contre les guérilleros de l'Armée de libération nationale (ELN).(©AFP / 16 janvier 2018 18h42)