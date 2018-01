Colombie: un groupe de l'ELN revendique un attentat contre la police

Bogota - Un groupe appartenant à la guérilla colombienne de l'ELN a revendiqué dimanche l'attentat qui a tué cinq policiers la veille, dans une déclaration qui n'a pas été confirmée par le haut commandement de l'organisation.Ce groupe, le Front de guerre urbain national de l'ELN, a affirmé sur la page web https://insurgenciaurbana-eln.org être responsable de l'attentat à la bombe commis samedi contre un commissariat de police à Baranquilla, ville portuaire du nord de la Colombie qui compte 1,3 million d'habitants.Des sources de l'Armée nationale de libération (ELN) consultées par l'AFP à Quito, siège de pourparlers de paix entre l'ELN et le gouvernement colombien qui sont actuellement suspendus, n'ont ni confirmé ni démenti la revendication du groupe en question.Le haut commandement de l'ELN "est en train d'enquêter" pour déterminer si le texte est authentique, ont déclaré ces sources, qui ont reconnu que la page web sur laquelle il a été publié est bien l'une de celles qui sont liées à l'ELN.Sur son compte Twitter, le président colombien Juan Manuel Santos a indiqué que "la véracité du supposé communiqué de l'ELN est en train d'être confirmée".Pour sa part, le Parquet n'a pas voulu se prononcer ni sur la possible responsabilité de l'ELN dans l'attentat, ni sur l'authenticité du texte de revendication.Les autorités colombiennes avaient dans un premier temps attribué la responsabilité de l'attentat à la bombe à des groupes de trafiquants de drogue.L'attentat, qui a tué cinq policiers et blessé 41 personnes, est le plus grave à avoir touché une grande ville colombienne depuis des années.Les autorités ont arrêté un suspect, un homme de 31 ans qui est soupçonné d'avoir déclenché la bombe.Si la responsabilité d'un groupe de l'ELN était confirmée cela pourrait porter un coup d'arrêt au processus de paix engagé entre cette guérilla et le gouvernement.Le gouvernement du président Juan Manuel Santos a déjà suspendu en février ces discussions qui se tenaient dans la capitale équatorienne, à la suite d'une offensive des guérilleros lancée le 10 janvier après l'échéance d'une trêve de 100 jours.Deux autres attaques contre des postes de police ont été commises dimanche, à Baranquilla et à Santa Rosa, qui ont fait deux morts et six blessés, tous des policiers sauf un."Nous enquêtons sur un possible lien avec l'attentat d'hier (samedi)" à Baranquilla, a indiqué une source policière à l'AFP.(©AFP / 29 janvier 2018 03h57)