Colombie: une fuite de pétrole maitrisée aprés un mois

Bogota - La fuite de pétrole, qui a généré début mars une crise environnementale dans le nord de la Colombie, affectant plus d'un millier d'animaux, la végétation et plusieurs rivières, est désormais sous contrôle, a assuré lundi l'entreprise publique Ecopetrol.Le président d'Ecopetrol, Felipe Bayon, a déclaré à la radio que la fuite du puits La Lisama 158, situé dans la localité de Barrancabermeja, avait été enrayée vendredi."Il est important de préciser que le puits est scellé. Cela signifie qu'il ne fuit plus. Cependant, la situation d'urgence perdure, le plan d'intervention est maintenu et nous poursuivons les travaux d'étanchéité définitive", a-t-il dit.Bien que ce puits n'ai pas été opérationnel, environ 550 barils de brut se sont infiltré dans la terre et plusieurs rivières du département de Santander ont été souillées.L'urgence avait été déclarée le 3 mars et la pollution a affecté la pêche, la végétation, tandis que plusieurs centaines d'animaux, tels que des iguanes, crabes, oiseaux, grenouilles et tortues, ont été contaminés.Jusqu'à ce jour, "1.357 animaux ont été récupérés et transférés dans un refuge", a ajouté Ecopetrol dans un communiqué.En outre, 79 personnes vivant sur les berges de rivières ont été temporairement relogées.l'Agence nationale des licences environnementales (Anla) a ouvert une enquête pour déterminer la responsabilité d'Ecopetrol dans cette crise.L'entreprise n'a pas encore établi la cause de la fuite.Cette zone compte 14 autres puits de pétrole, dont trois sont inactifs.La Colombie est le quatrième producteur de pétrole d'Amérique latine, après le Venezuela, le Mexique et le Brésil, avec une production de 854.121 barils/jour en moyenne en 2017, selon le ministère des Mines et de l'Energie.(©AFP / 02 avril 2018 18h01)