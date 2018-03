Coltene a augmenté son bénéfice 2017 et relève le dividende

Zurich (awp) - Le fabricant de produits pour l'hygiène dentaire Coltene a nettement augmenté ses ventes et, comme annoncé auparavant, ses bénéfices ont progressé plus que proportionnellement. La marge opérationnelle sera maintenue au niveau de 15% du chiffre d'affaires net, a précisé l'entreprise mardi. Les actionnaires profiteront d'un relèvement du dividende.Les résultats audités n'offrent pas de surprise. Comme annoncé auparavant, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,6% à 168 mio CHF (+2,6% en monnaies locales et organique). L'effet des cours de change a contribué à la croissance pour 1,7 mio CHF ou 1,1%.Le résultat d'exploitation (Ebit) a progressé de 9,3% à 25,5 mio CHF, ce qui représente une marge de 15,2%, supérieure à l'objectif de l'entreprise (15%). Le bénéfice net a lui augmenté de 10,4% à 19,1 mio.Les chiffres sont conformes aux attentes des analystes pour le chiffre d'affaires et légèrement supérieurs pour l'Ebit et le bénéfice net. Le consensus AWP était à 168,2 mio CHF pour le chiffre d'affaires, 25,0 mio pour l'Ebit et 18,8 mio pour le bénéfice net.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une augmentation de 30 centimes du dividende à 3,00 CHF par action.Pour l'exercice en cours, le groupe confirme attendre une marge Ebit de 15%. Par ailleurs, la réforme fiscale aux Etats-Unis entraînera une réduction d'environ 1 mio CHF de la charge fiscale en 2018.sta/ra/rp/al(AWP / 06.03.2018 07h00)