Coltene a augmenté son bénéfice 2017 et relève le dividende

(ajoute propos du CEO, analyste et cours de l'action)Zurich (awp) - Le fabricant de produits pour l'hygiène dentaire Coltene a nettement augmenté ses ventes et, comme annoncé auparavant, ses bénéfices ont progressé plus que proportionnellement. Le dividende sera relevé et l'entreprise veut maintenir un taux de reversement d'au moins 60%, ainsi que l'a précisé son directeur général (CEO) Martin Schaufelberger en conférence de bilan mardi.Le directeur financier (CFO) Gerhard Mahrle a relevé que le dividende augmenté de 30 centimes à 3,00 CHF par action au titre de l'exercice écoulé représente un taux de reversement de 66%, proche de l'objectif de 70% qui avait été fixé il y a un an. A l'avenir, il s'agira de maintenir un taux d'au moins 60%: "nous voulons être fiables dans ce domaine", a précisé le CFO, soulignant qu'il faudrait de "bons motifs" pour dévier de cette politique de dividende.L'objectif de marge opérationnelle sera maintenu à 15% du chiffre d'affaires net, a précisé l'entreprise dans son communiqué.Les résultats audités n'ont pas offert de surprise. Comme annoncé auparavant, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,6% à 168 mio CHF (+2,6% en monnaies locales et organique). Les effets de change ont contribué à la croissance à hauteur de 1,7 mio ou 1,1%.Le résultat d'exploitation (ebit) a progressé de 9,3% à 25,5 mio CHF, ce qui représente une marge de 15,2%, supérieure aux 15% visés par l'entreprise. Le bénéfice net s'est quant à lui amélioré de 10,4% à 19,1 mio.Les chiffres sont conformes aux attentes des analystes pour le chiffre d'affaires et légèrement supérieurs pour l'ebit et le bénéfice net, attendus par le consensus AWP respectivement à 168,2 mio, 25,0 mio et 18,8 mio.Pour l'exercice en cours, le groupe saint-gallois confirme attendre une marge ebit de 15%. Par ailleurs, la réforme fiscale aux Etats-Unis devrait alléger la charge fiscale d'environ 1 mio CHF.Les analystes de la Banque cantonale de Zurich ont salué des résultats légèrement supérieurs aux attentes. Ils ont en revanche déploré des prévisions "pas très ambitieuses" et confirmé la recommandation est à "pondérer au marché".Vers 11h20, l'action Coltene gagnait 1,6% à 94,00 CHF, dans un SPI en hausse de 0,57%.sta/ra/rp/buc(AWP / 06.03.2018 11h45)