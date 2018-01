Coltene a vu ses ventes progresser l'année dernière

Zurich (awp) - Le spécialiste de technique dentaire Coltene a vu ses ventes progresser au cours de l'exercice écoulé et table sur une progression plus rapide de sa rentabilité. Toutes les régions ont contribué à la croissance, a précisé la société mercredi.Le chiffre d'affaires net a augmenté de 4,6% à 168,0 mio CHF tandis que la croissance organique est ressortie à 2,4%.La société acquise et pour la première fois consolidée Diatech a contribué à hauteur de 1,8 mio CHF aux ventes. Les effets de change ont eu un impact positif de 1,7 mio CHF, signale le groupe saint-gallois dans ses chiffres préliminaires.Toutes les régions ont contribué à la croissance. Hors effets de change, les ventes ont bondi de 9,4% en Amérique latine tandis que l'Asie a progressé de 7,6% grâce à une croissance à deux chiffres en Chine et en Inde. En Amérique du Nord, elles ont progressé de 3,4% et en Europe de 1,0%.La direction de Coltene s'attend à ce que le résultat opérationnel (Ebit) et le bénéfice net aient plus rapidement progressé que le chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017.Coltene présentera ses résultats détaillés 2017 le 6 mars.ol/buc(AWP / 31.01.2018 08h00)