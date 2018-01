Combustible nucléaire innovant: Framatome lance une coentreprise aux Etats-Unis

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - Framatome, l'ex-branche réacteurs d'Areva passée dans le giron d'EDF, a annoncé jeudi avoir lancé une coentreprise aux Etats-Unis avec Lightbridge Corporation, une entreprise américaine, pour commercialiser des combustibles nucléaires innovants.Cette coentreprise, baptisée Enfission et détenue à parts égales par les deux partenaires, doit "développer, fabriquer et commercialiser des assemblages de combustibles basés sur la technologie de combustible nucléaire métallique de Lightbridge", indique Framatome dans un communiqué."Dans un monde qui réclame plus d'électricité fiable, économique et à faibles émissions de carbone, la technologie innovante du combustible métallique de Lightbridge aidera les centrales nucléaires existantes et nouvelles à répondre à ce besoin", a commenté Seth Grae, PDG de Lightbridge, cité dans le communiqué.Avec 14.000 salariés dans le monde, Framatome regroupe des activités de conception de centrales nucléaires, de fourniture des équipements de la chaudière nucléaire ou encore de maintenance des réacteurs. Elle est désormais détenue par détenue par EDF (75,5%), le groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries (19,5%) et le groupe français d'ingénierie Assystem (5%).edy/soe/nth(©AFP / 25 janvier 2018 17h58)