Comet a bien fait décoller son chiffre d'affaires en 2017, à 438,4 mio CHF

(rappelle objectif, ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le conglomérat fribourgeois Comet a profité l'an dernier d'une demande robuste dans le segment des semi-conducteurs aux Etats-Unis pour placer ses revenus en orbite. La rentabilité a suivi la même trajectoire, selon un premier aperçu de la performance annuelle du spécialiste des rayons X, de la haute fréquence ou encore des traitements de surface publié lundi.Le chiffre d'affaires a décollé de 31,9% à 438,4 mio CHF, tandis que le bénéfice net a bondi de 30,0% à 35,5 mio CHF. La marge brute opérationnelle (Ebitda) a grappillé 0,2 point de pourcentage à 14,5%. Les résultats détaillés seront publiés à la mi-mars.La performance, certes record, était largement anticipée depuis la confirmation à mi-parcours l'an dernier des objectifs de la direction sur l'ensemble de l'année. Les recettes devaient s'inscrire entre 430 et 450 mio CHF, pour une marge Ebitda de 14 à 16%.La société de Flamatt profite de l'occasion pour annoncer le retrait de son président Hans Hess lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en avril 2019. Après douze ans passés à chapeauter l'organe de surveillance, ce dernier souhaite se retirer progressivement des affaires. Le processus de recrutement d'un successeur a d'ores et déjà été lancé.ANALYSTES GOURMANDSLa marge Ebitda de 14,3% sur le second semestre comble tout juste les ambitions du groupe, note Baader Helvea dans un commentaire matinal. Le courtier genevois suppute conséquemment une absence d'effets d'échelle, des effets de changes défavorables, ainsi que de lourds investissements dans l'expansion des capacités de production.Le constat est partagé par Vontobel, qui ronge déjà son frein dans l'attente de plus amples explications mi-mars avec les résultats détaillés de Comet. La banque privée demeure néanmoins confiante dans les fondamentaux de l'entreprise à moyen terme.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) prend aussi son mal en patience, espérant que la direction livrera également des objectifs à court terme. L'établissement cantonal souligne qu'au moins Comet a déjà signalé le départ l'an prochain de son président de longue date.Sur le coup de 10h00, la nominative Comet s'adjugeait 1,8% à 146,60 CHF, parallèlement à un SPI en hausse de 1,85%.jh/fr/buc(AWP / 12.02.2018 10h30)