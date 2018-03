Comet augmente son dividende et avance ses objectifs à moyen terme

(ajoute déclarations de la direction et cours de Bourse)Zurich (awp) - Les actionnaires de Comet vont bénéficier d'un relèvement de dividende au titre de l'exercice 2017. Le conseil d'administration propose 1,50 CHF par action contre 1,20 CHF au titre de 2016. La croissance devrait se poursuivre en 2018 et les objectifs moyen terme visés pour 2020 seront atteints en 2019 déjà.La direction se montre satisfaite de l'évolution des affaires l'an dernier et table sur une poursuite de la croissance. Elle note toutefois que les besoins en investissements restent élevés."Nous avons atteint une solide croissance profitable et les jalons ont été posés pour la poursuite de la croissance. La situation financière est solide", a notamment déclaré le directeur général (CEO) René Lenggenhager lors de la présentation du bilan jeudi à Zurich.Il faudra encore consentir d'importants investissements dans l'innovation, les nouveaux produits et applications ainsi que dans l'extension nécessaire des capacités, a-t-il ajouté. Les investissements seront "nettement plus élevés qu'en 2017", a complété le directeur financier (CFO) Markus Portman, faisant allusion au nouveau bâtiment et équipements à Flamatt.Le fabricant de modules à rayons X et de condensateurs à vide fribourgeois a confirmé jeudi les chiffres publiés mi-février. Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 32% à 348,4 mio CHF. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 40% à 50,9 mio avec une marge afférente de 14,5%, en hausse de 0,2 point. Le bénéfice net s'est inscrit en hausse de 30% à 35,5 mio.Pour la cinquième année de suite, la division Plasma Control Technologies (PCT) a inscrit des records. Son chiffre d'affaires a bondi de 53% à 210,5 mio CHF. Pour X-Ray Systems (IXS), les ventes ont progressé de 13% à 137,3 mio. La division Industrial X-Ray Modules (IXM) a vu les siennes augmenter de 13% à 78,8 mio.Le segment ebeam Technologies (EBT), en cours de développement, a enregistré une hausse de chiffre d'affaires de 75% à 29,5 mio CHF. Des frais élevés ont entraîné un Ebitda négatif de 16,5 mio CHF après -9,1 mio.Cette année, Comet anticipe à nouveau une forte croissance. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 460 et 490 mio CHF. Le rendement du capital investi (ROCE) est attendu entre 17% et 20% et la marge Ebitda entre 14% et 16%.Le groupe est convaincu que les objectifs de croissance à moyen terme, qui devaient être atteints en 2020, le seront en 2019 déjà, à savoir un chiffre d'affaires de 500 mio CHF et une marge Ebitda située entre 16% et 18%.A la Bourse suisse, l'action Comet gagnait 1,2% à 146,90 CHF vers 11h40, dans un SPI en hausse de 0,11%.yr/tp/rp/buc(AWP / 15.03.2018 12h10)