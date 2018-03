Comet propose de reconduire son conseil d'administration

Zurich (awp) - Le spécialiste fribourgeois des rayons X et radiofréquences Comet a proposé mardi à ses actionnaires de reconduire le conseil d'administration actuellement en place et notamment le président Hans Hess. L'assemblée générale du 26 avril devra se pencher sur ces nominations.Outre M. Hess, les administrateurs Gian-Luca Bona, Lucas Grolimund, Mariel Hoch, Rolf Huber et Franz Richter sont proposés à la réélection, a précisé Comet dans une invitation aux actionnaires.al/rp(AWP / 27.03.2018 07h40)