Commentaire de marché: Fondamentaux positifs, mais moins parfaits

Après plus de 400 jours de progression quasi ininterrompue, les marchés boursiers ont fortement corrigé depuis la fin de la semaine passée sur craintes de hausse plus marquée de l’inflation et des taux d’intérêt. Bien que moins parfaits que l’an dernier, les fondamentaux demeurent porteurs pour les marchés des actions même s’il faut s’attendre, comme prévu, à une évolution plus volatile.