Commerce: Pékin appelle le monde à faire front face aux Etats-Unis

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé jeudi la communauté internationale à faire front pour s'opposer aux Etats-Unis, qui ont décidé de taxer les importations de certains produits chinois, et "défendre ensemble la croissance de l'économie mondiale"."La communauté internationale doit s'opposer dans son ensemble à de telles actions unilatérales et violations des règles, défendre dans son ensemble la croissance de l'économie mondiale et aider ceux qui pensent que tout leur est permis à retrouver le bon sens", a déclaré Wang Yi lors d'une conférence de presse à Moscou."Si les Etats-Unis pensent qu'ils peuvent tirer profit du protectionnisme, ils se trompent", a-t-il ajouté.Les Etats-Unis et la Chine sont engagés dans un conflit commercial déclenché par la décision de l'administration Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium.En réponse à la publication mardi par l'administration Trump d'une liste provisoire de produits importés de Chine susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane, Pékin a répliqué avec une liste visant des produits plus stratégiques dont le soja, l'automobile et l'aéronautique, qui pèsent lourd dans la balance.Wang Yi s'exprimait lors d'une conférence de presse après un entretien avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.La Russie, producteur et exportateur de premier plan d'acier et d'aluminium, envisage de prendre des mesures réciproques, a déclaré en début de semaine le vice-ministre de l'Industrie russe, Victor Evtoukhov, cité par les agences russes. Il a précisé que de telles mesures ne seraient prises qu'en cas extrême.Le vice-ministre a affirmé que la Russie entendait négocier avec Washington et en appellerait à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en cas d'échec de ces négociations.Le géant de l'aluminium Rusal a récemment affirmé vouloir demander à être exempté des taxes sur les importations aux Etats-Unis.