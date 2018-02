Commerce: Trump réitère ses menaces contre la Chine et la Corée du Sud

Washington - Le président américain Donald Trump a réitéré mardi ses menaces de représailles dans le secteur du commerce international visant la Chine et la Corée du Sud, menaçant de sanctions Pékin et défendant la révision de l'accord commercial entre Washington et Séoul.Le ministre du Commerce Wilbur Ross a remis en janvier à Donald Trump son rapport sur des subventions présumées aux importations d'acier et d'aluminium chinois. Il a précisé que le président avait 90 jours pour décider d'éventuelles sanctions, sans toutefois dévoiler les conclusions des enquêtes de ses services.M. Trump a martelé lors d'une déclaration à la presse mardi que les industries américaines du secteur de l'acier et de l'aluminium "avaient été décimées" par le dumping chinois, évoquant la possibilité d'imposer des sanctions douanières.Il lui reste toutefois encore deux mois pour se prononcer sur la nature des sanctions sur la base des conclusions de son ministre du Commerce.Les Etats-Unis font face à un fort déficit de leurs échanges avec Pékin et Séoul.Pour les seuls biens, le déficit commercial avec la Chine a atteint l'an passé un niveau record à 375,2 milliards.S'agissant de la Corée du Sud, le président a qualifié mardi de "désastreux" l'accord commercial entre les deux pays dont la révision est en cours.Une réunion s'est tenue le 5 janvier à Washington pour examiner de possibles amendements à ce traité signé en 2012 et que M. Trump a décidé en juillet de renégocier, l'estimant défavorable aux intérêts commerciaux des Etats-Unis.L'administration Trump considère que ce traité, appelé KORUS, avantage Séoul car les Etats-Unis exportent moins vers la Corée du Sud depuis son entrée en vigueur.En 2017, la Corée du Sud était le sixième partenaire commercial des Etats-Unis derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni et la France.Le déficit commercial américain en marchandises avec la Corée du Sud s'est élevé à 22,7 milliards de dollars l'an dernier, en diminution par rapport à 2016. Pour les biens et services, le déficit était de 17 milliards en 2016, les chiffres 2017 ne sont pas encore disponibles.(©AFP / 13 février 2018 17h58)