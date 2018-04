Commerce/USA: Pékin juge "impossible" de négocier "dans les conditions actuelles"

Pékin - La Chine a jugé lundi que des négociations commerciales avec les Etats-Unis étaient "impossibles dans les conditions actuelles", en dépit d'un tweet accommodant du président américain Donald Trump, sur fond d'escalade des tensions entre les deux puissances."Jusqu'à présent, les responsables américains et chinois n'ont engagé aucune négociation sur les différends commerciaux", a assuré Geng Shuang, porte-parole de la diplomatie chinoise, lors d'une conférence de presse."Dans les conditions actuelles, il est impossible pour les deux parties d'avoir de quelconques pourparlers sur le sujet", a-t-il martelé.Avant de fustiger "la complète responsabilité" de Washington dans les hostilités commerciales: "D'un côté, les Etats-Unis brandissent le bâton des sanctions, et de l'autre, ils répètent à tout bout de champ qu'ils veulent négocier. Je ne sais pas pour qui ils jouent cette comédie", a cinglé M. Geng.Donald Trump a décidé début mars d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, avant de réclamer plus tard d'autres tarifs visant spécifiquement des importations chinoises en rétorsion au "vol de propriété intellectuelle" reproché à Pékin.Le géant asiatique a alors agité la menace de mesures punitives contre des produits américains, notamment le soja, exhortant les Etats-Unis à cesser leur "intimidation économique".Dernière escalade en date, le président Trump a menacé la semaine dernière de tripler les tarifs douaniers sur les importations chinoises, face à quoi Pékin a promis de nouvelles représailles.Mais la Maison Blanche a semblé adopter au cours du week-end un ton plus conciliant."La Chine va retirer ses barrières douanières parce que c'est ce qu'il faut faire (...) et un accord sera trouvé sur la propriété intellectuelle", a ainsi écrit M. Trump dimanche dans un tweet matinal, promettant "un superbe avenir pour les deux pays"."Nous sommes en contact permanent avec eux", a par ailleurs dit le principal conseiller économique de l'administration Trump, Larry Kudlow, sur Fox News. "Mais les tarifs doivent faire partie du processus, on n'a pas le choix. Ensuite, j'espère qu'il y aura des discussions, j'espère que les Chinois viendront discuter sérieusement d'ici deux mois".Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a pour sa part évoqué, sans donner de détails, des "discussions informelles" avec la Chine.(©AFP / 09 avril 2018 10h21)