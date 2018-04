Commerce de détail: croissance contrastée selon les segments d'activités en 2017

Zurich (awp) - Dans le commerce de détail suisse, les activités ont évolué de manière contrastée dans les différents segments l'année dernière. Alors que le marché de la mode et de l'habillement s'est replié, les secteurs des articles de sport et des jouets ont profité d'une solide croissance, souligne jeudi le cabinet d'étude de marché GfK Switzerland.Le secteur de la mode et de l'habillement s'est une nouvelle fois inscrit en repli, avec une baisse de 3% du chiffre d'affaires en 2017, toutefois moins importante que lors des années précédents. La vente en ligne constitue un moteur de croissance important pour les boutiques, mais ne suffit pas à compenser la faiblesse du marché, précise le communiqué. Au cours des six dernières années, la valeur du marché a diminué de 1,9 mrd pour s'établir à 8,8 mrd CHF.Sur le marché des articles pour la maison et du mobilier, le chiffre d'affaires a également reculé de 2% à 5,3 mrd CHF.A l'inverse, les segments du sport et des jouets ont chacun enregistré une progression des chiffres d'affaires, de respectivement 3% à 1,8 mrd et 2% à 470 mio CHF, selon les estimations de GfK. Les basses températures et la neige abondante ont soutenu les ventes d'articles de sport tandis que dans le secteur des jouets, la tendance des "spinners" au printemps et en été ont joué un rôle clé.ol/lk(AWP / 05.04.2018 14h45)