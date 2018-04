Commerce en ligne: l'africain Jumia poursuit sa croissance en 2017 mais creuse ses pertes

Paris (France) - Les ventes de la plateforme africaine de vente en ligne Jumia, considérée comme l'une des pépites du continent, ont progressé de 11% en 2017 mais ses pertes se sont accrues.Le chiffre d'affaires avoisine les 100 millions d'euros (93,8 M EUR) mais ses pertes brutes d'exploitation ont atteint 120 millions, contre 91,3 millions un an plus tôt, précise le groupe basé à Lagos (Nigeria) dans un communiqué diffusé vendredi."Nous avons fait de grands progrès en 2017 avec une croissance significative de nos activités. Cette croissance démontre la vitalité de nos activités et l'adoption croissante du e-commerce par les consommateurs africains", se sont cependant félicités deux PDG de la plateforme, Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara, cités dans le communiqué.La jeune entreprise revendique une croissance de plus de 40% du volume de produits échangés sur ses sites, pour un total de valeur qui dépasse désormais les 500 millions d'euros en 2017.Jumia revendique également avoir dépassé les 550 millions de visiteurs uniques sur l'année et disposer sur ses sites de plus de 5 millions de produits à la vente.La start-up ne publie pas de perspectives pour l'année en cours.(©AFP / 13 avril 2018 09h07)