Commerce en ligne: six grands sites lancent vendredi un "Black Friday" de printemps

SRP GROUPE SA

CASINO GUICHARD PERRACHON SA

FNAC DARTY

Paris - Six grands sites français de commerce en ligne lancent vendredi un "Black Friday" de printemps, une opération promotionnelle sur le même modèle que celle organisée chaque automne en France depuis plusieurs années pour dynamiser les ventes.Baptisés les "French Days", ces cinq jours (27 avril-1er mai) de promotions sont initiés par six géants du e-commerce - Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé - qui invitent "tous les commerçants exerçant en France" à y participer.Cette "première grande opération promotionnelle de printemps" répond aux "nouveaux modes de consommation des Français", estiment ces enseignes, dont l'opération se veut aussi une réponse au rendez-vous américain du "Black Friday", en novembre, qui s'installe de plus en plus en France."L'idée est d'avoir une symétrie au printemps" de l'opération automnale, surtout que "cette période de mars, avril et mai est vide et creuse sur le plan commercial", résume jeudi à l'AFP le PDG de Cdiscount, Emmanuel Grenier.Ce géant du e-commerce, également filiale du groupe Casino, indique avoir "battu tous les records" lors du dernier Black Friday, au cours duquel il a réalisé "plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en une seule journée" et a reçu "8 millions de visites".Emmanuel Grenier indique qu'à ce jour, plus de 50 enseignes ont adhéré aux "French Days", soit "un vrai succès surtout que l'idée est très récente puisqu'elle a été lancée il y a un mois et demi"."L'objectif est d'en faire un rendez-vous fixe chaque année. D'autant que le e-commerce français est un des plus dynamiques du monde", souligne le PDG de Cdiscount.Lors du "Black Friday" 2017, qui avait duré sur la période du 24 au 27 novembre, le chiffre d'affaires global du commerce en ligne en France avait bondi de 69%, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad).La part du commerce en ligne dans la totalité du commerce de détail reste cependant encore faible en France, à 9%, contre environ 20% au Royaume-Uni et 15% en Allemagne.En janvier, lors du lancement des soldes d'hiver, la secrétaire d'Etat rattachée au ministre de l'Economie, Delphine Gény-Stephann, avait lancé l'idée d'une nouvelle opération commerciale au printemps.kd/pan/php(©AFP / 26 avril 2018 07h07)