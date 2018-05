Commerce extérieur suisse: excédent en hausse à 2,8 milliards en avril

(ajoute détails et répartition géographique)Zurich (awp) - L'excédent commercial helvétique s'est enrobé de quelque 600 millions entre mars et avril à 2,8 milliards de francs. Les exportations ont plafonné (-0,2%) à 19,4 milliards et les importations se sont contractées de 3,4% à 16,6 milliards, sur une base désaisonnalisée.La contraction de 3,6% des exportations pharmaceutiques, qui compte pour plus d'un tiers de l'ensemble, explique la stagnation des envois hors frontières, souligne l'Administration fédérale des douanes (AFD) mardi dans son compte-rendu périodique. Ce handicap a toutefois pu être pour l'essentiel compensé par la bonne tenue des secteurs machines et électronique (+3,6%) notamment.La bijouterie-joaillerie a étoffé sa contribution de 13,6%. Troisième contributeur des exportations suisses, l'industrie horlogère a enregistré une amélioration de 2,1% pour atteindre avec 1,82 milliard un niveau inédit depuis août 2015.Les préparations chimiques et pharmaceutiques ont également plombé les exportations, avec un recul de près de 17%. Le segment véhicules (-17,2%) a souffert d'une contraction des livraisons d'avions. Le secteur textile, habillement et chaussures a pour la première fois franchi le cap du milliard de francs, moyennant une hausse de 8,6%.L'Europe demeure de loin le premier partenaire commercial de la Suisse, malgré une stagnation (+0,1%) des exportations et un tassement des importations à respectivement 10,58 milliards et 11,92 milliards. Les échanges avec l'Asie ont gagné de l'envergure dans les deux sens, avec une hausse de 4,4% des exportations à 4,30 milliards et de 6,9% des importations à 3,31 milliards.Si les envois outre-Atlantique ont grappillé 2,2% pour représenter 3,47 milliards, la volatile et modeste demande helvétique pour des produits nord-américains a chuté de plus d'un tiers à 871 millions.jh/al/lk(AWP / 29.05.2018 09h22)