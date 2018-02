Commerce extérieur: repli des exportations en janvier, la tendance reste bonne

(développement)Berne (awp/ats) - Malgré un repli par rapport au sommet de décembre, les exportations de la Suisse ont signé leur deuxième meilleur résultat en janvier. Sur une base désaisonnalisée, elles ont reculé de 4,2%. De leur côté, les importations ont commencé l'année en fanfare, s'envolant de 7,5%.En termes réels, soit corrigées de l'inflation, les exportations se sont affaiblies de 5,1%, à 18,9 milliards de francs, a indiqué mardi l'Administration fédérale des douanes (AFD). Les importations ont augmenté de 3,8% en termes réels, à 17,6 milliards, établissant un nouveau record mensuel.La tendance positive, qui perdure depuis fin 2016, trouve ainsi clairement confirmation, note l'AFD. L'évolution contraire entre les sorties et les entrées entraîne le plus faible excédent de la balance commerciale (1,3 milliard de francs) depuis janvier 2012.L'HORLOGERIE FAIT EXCEPTIONA l'exportation, les principaux groupes, hormis l'horlogerie (+4,1%), n'ont pas réussi à confirmer les bons résultats du mois précédent et ont accusé une baisse. Poids lourd des ventes à l'étranger, les produits chimiques et pharmaceutiques ont reculé de 5,3%, les ventes de médicaments ayant particulièrement souffert.Les livraisons des instruments de précision (-3,2%) et du secteur machines et électronique (-1,8%) se sont également repliées sur un mois. Leur tendance demeure toutefois au beau fixe, précise l'AFD. Parmi les autres groupes, la dégringolade de la bijouterie et joaillerie (-13,7%) ne passe pas inaperçue.Au niveau géographique, la tendance a également été globalement négative en janvier. L'Amérique du Nord a notamment perdu 7,6% et l'Europe 4,9%. Si les exportations ont stagné vers l'Asie (+0,3%), elles n'en établissent pas moins un résultat historique.Sur le continent européen, l'Autriche (-14,4%), la Belgique (-8,8%), la France (-7,6%) et l'Italie (-6,2%) ont été particulièrement secouées. En Asie, le bond vers le Japon (+21,3%) et la Chine (+4%) a contrasté avec la chute vers le Moyen-Orient (-19,7%), liée à la bijouterie.DYNAMISME DE LA CHIMIE-PHARMAA l'importation, trois des quatre groupes de marchandises les plus importants ont affiché une hausse en janvier. Après la morosité des cinq derniers mois, les produits chimiques et pharmaceutiques ont connu un mois faste, avec un bond de 29,8%, générant à eux seuls 90% de la croissance totale.Les véhicules (+12%) n'ont pas été en reste, dopés par les importations de plusieurs avions de ligne. Si le secteur machines et électronique a stagné (+0,5%) et celui des métaux a reculé (-1,7%), tous deux demeurent sur leur tendance haussière des derniers mois.Le dynamisme des importations a pris pied en Amérique du Nord (+31,4%) - qui a pulvérisé son ancien record de 200 millions de francs - et en Europe (+8,8%), note l'AFD. L'Asie, le deuxième fournisseur pour la Suisse, a toutefois lâché 7,2% sur un mois.Sur le continent européen, l'Irlande, le Royaume-Uni et l'Autriche sont sortis du lot. Ce trio a généré 977 millions de francs supplémentaires, au bénéfice toutefois d'un effet de base favorable. En Asie, les Emirats arabes unis (-326 millions) et Singapour (+106 millions) ont connu des destins contrastés.NOUVELLE MÉTHODOLOGIELes chiffres du commerce extérieur se basent désormais exclusivement sur des données désaisonnalisées et les variations par rapport à la période précédente. Cette nouvelle approche permet de mettre en lumière la tendance et de relativiser l'évolution à court terme par rapport à cette tendance, précise l'AFD.ats/rp(AWP / 20.02.2018 10h15)