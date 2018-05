Commerce: feu vert de l'UE à des négociations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Bruxelles - Les ministres du Commerce européens ont autorisé mardi la Commission européenne à ouvrir des négociations en vue de conclure des accords de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande."Ce signal rappelle au reste du monde l'importance que l'UE attache à l'ouverture, au libre-échange et à la coopération mondiale", s'est félicité le ministre bulgare de l'Economie, Emil Karanikolov, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE."Se fermer au monde n'est ni bon pour les affaires, ni pour l'économie mondiale", a twitté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, au moment où les Etats-Unis rebattent les cartes du commerce mondial avec, entre autres, leurs droits de douanes punitifs sur l'acier et l'aluminium.La Commission européenne avait présenté les mandats de négociation avec Canberra et Wellington en septembre 2017, après des discussions préparatoires.L'UE avait déjà conclu des accords de partenariat en 2008 avec l'Australie et en 2017 avec la Nouvelle-Zélande."Les secteurs (européens) susceptibles de tirer le meilleur profit des accords de libre-échange sont l'équipement automobile, les machines, les produits chimiques, l'industrie alimentaire et les services", explique le Conseil de l'UE dans un communiqué.Il souligne que "les mandats s'attachent tout particulièrement à protéger les secteurs vulnérables tels que l'agriculture".L'UE est le troisième partenaire commercial de l'Australie. En 2017, les deux zones ont échangé pour 47,7 milliards d'euros, l'UE étant excédentaire à hauteur plus de 21 milliards d'euros.L'UE exporte majoritairement des produits manufacturés, tandis que l'Australie vend aux Européens des produits miniers et agricoles.Les échanges avec la Nouvelle-Zélande se sont élevés à 8,7 milliards d'euros l'an passé.L'UE est son deuxième partenaire commercial après l'Australie.(©AFP / 22 mai 2018 08h48)