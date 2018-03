Commerce: l'UE n'a "pas bien traité" les Etats-Unis (Trump)

Washington - Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que l'Union européenne n'avait "pas bien traité les Etats-Unis" dans leurs relations commerciales, pour justifier sa menace d'instaurer de fortes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium auxquelles l'UE compte riposter."Ils rendent pratiquement impossible pour nous de faire des affaires avec eux et pourtant eux envoient leurs voitures et tout le reste aux Etats-Unis", a déclaré M. Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche."L'Union européenne ne nous a pas bien traités. Et c'est une situation commerciale très, très injuste", a-t-il ajouté, au côté du Premier ministre suédois Stefan Löfven.M. Trump a surpris partenaires et ennemis commerciaux la semaine dernière en annonçant son intention d'imposer des droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium sur les importations aux Etats-Unis afin de protéger l'industrie sidérurgique nationale.Après cette annonce, l'Union européenne a dit préparer des mesures de rétorsion contre des importations américaines dont les motos Harley-Davidson, les jeans Levi's et les producteurs de bourbon."Ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais, s'ils le font, alors on mettra une grosse taxe de 25% sur leurs voitures et, croyez-moi, ils ne continueront pas à le faire très longtemps", a rétorqué M. Trump quand un journaliste l'interrogeait sur ce point."En tant que membre de l'Union européenne, il me semble important pour nous de tenter de trouver une façon de coopérer entre l'Union européenne et les Etats-Unis", a déclaré Stefan Löfven."Je comprends parfaitement l'opinion du président que nous devons nous préoccuper de nos propres pays", a-t-il ajouté.(©AFP / 06 mars 2018 21h33)