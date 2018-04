Commerce: la Chine ouverte à une visite du secrétaire américain au Trésor

La Chine a annoncé dimanche qu'elle "accueille favorablement" l'idée d'une venue à Pékin du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, afin de mener des discussions sur les tensions commerciales opposant les Etats-Unis au géant asiatique.M. Mnuchin avait évoqué la veille un éventuel voyage dans la capitale chinoise. "Je l'envisage. Je n'en dirai pas plus sur le timing", avait-il déclaré à la presse en marge des réunions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington."La Chine a bien reçu l'information selon laquelle la partie américaine souhaite se rendre à Pékin pour mener des consultations sur les questions économiques et commerciales. La Chine accueille cela favorablement", a réagi dimanche le ministère chinois du Commerce dans un court communiqué.Le président américain Donald Trump accuse la Chine de "pratiques commerciales déloyales" qui font du tort aux entreprises et travailleurs américains. Il déplore en particulier le "transfert forcé de technologies américaines" et le "vol de propriété intellectuelle".Au nom de la défense de la sécurité nationale, Donald Trump a imposé le 8 mars, de manière unilatérale, des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Il a toutefois exempté provisoirement le Canada, le Mexique ainsi que l'Union européenne.Puis son administration a spécifiquement ciblé Pékin en dressant une liste provisoire de produits chinois susceptibles d'être soumis à leur tour à de nouvelles taxes pour compenser ces pratiques jugées inéquitables.Le géant asiatique a répliqué avec l'annonce de représailles potentielles dans des proportions identiques, faisant redouter une guerre commerciale.(©AFP / 22 avril 2018 08h44)