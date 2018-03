Commerce: les Etats-Unis et la chine "montrent leurs muscles" au G20 Finances

FACEBOOK

AMAZON.COM

APPLE INC.

GOOGLE

Buenos Aires - Les Etats-Unis et la Chine, dont les différends commerciaux font craindre une guerre commerciale, ont "montré leurs muscles" dès l'ouverture lundi du G20 de Buenos Aires, où ils cherchent à imposer leurs positions dans le communiqué final de la réunion.Le rendez-vous de Buenos Aires, premier de la présidence argentine du G20, intervient quatre jours seulement avant l'entrée en vigueur vendredi des droits de douane américains de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, à l'exception du Canada et du Mexique.Comme à chaque rencontre du G20 depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche il y a un peu plus d'un an, la rédaction du communiqué de la rencontre de Buenos Aires donne aussi lieu à une lutte acharnée entre les deux principales économies mondiales."Le communiqué devrait reconnaître qu'il y a des tensions commerciales", ont expliqué à l'AFP des sources proches des négociations."Le texte ne cherchera pas à cacher ces tensions, mais il devrait toutefois souligner qu'une solution collective demeure la meilleure option", ont-elles ajouté, précisant que "la Chine et les Etats-Unis montrent chacun leurs muscles pendant la négociation du texte final du communiqué" qui sera diffusé mardi à la fin de la rencontre.Si les mesures américaines visent essentiellement la Chine, dont les surcapacités de production d'acier sont décriées depuis des années par ses partenaires, les alliés européens de Washington se retrouvent également dans la ligne de mire de M. Trump, qui s'en prend régulièrement aux excédents commerciaux allemands.Au cours des derniers jours, les Européens ont tenu à réaffirmer leur unité face aux Etats-Unis et les gestions diplomatiques se multiplient pour éviter que les taxes sur l'acier ne débouchent sur un affrontement commercial."Diviser l'Europe ne peut être dans l'intérêt du gouvernement américain, et il n'y parviendra pas", a déclaré le ministre de l'Economie Peter Altmaier au quotidien économique allemand Handelsblatt avant de se rendre à Washington pour y rencontrer ses homologues américains.- Duel fiscal entre les USA et l'UEAutre sujet de tension entre les Etats-Unis et l'Europe: la taxation des géants du numérique, ou Gafa. Cet acronyme désigne les quatre mastodontes américains du secteur (Google, Amazon, Facebook, Apple), dont les pratiques d'optimisation fiscale sont régulièrement pointées du doigt.Avant la réunion de Buenos Aires, les membres du G20 ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la manière de les imposer ni à long terme ni à court terme, ouvrant la voie à des mesures unilatérales en attendant que la communauté internationale se mette d'accord sur un accord global.La Commission européenne va justement présenter ses propres mesures dès mercredi à Bruxelles dans la foulée du G20 Finances de Buenos Aires.Dans une lettre adressée au secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin, le commissaire européen Pierre Moscovici a tenté de calmer le jeu, en assurant que son projet n'était pas "une taxe Gafa".Interrogé par l'AFP, M. Moscovici, qui s'exprimera mardi devant les ministres des Finances du G20, a nié qu'il s'agisse de représailles après les mesures de M. Trump sur l'acier."Ces propositions ne sont ni une réponse à une demande française ni une riposte contre les Etats-Unis", a-t-il assuré. "Nous travaillons à ces propositions depuis des mois, en concertation étroite avec les entreprises du numérique, les Européens, l'OCDE, et nos partenaires internationaux, y compris nos amis américains", a-t-il expliqué.Il n'empêche que M. Mnuchin a lancé un avertissement dès vendredi. "Les Etats-Unis s'opposent fermement aux propositions de quelque pays que ce soit de cibler les compagnies numériques", a-t-il prévenu.Dans ce contexte tendu, les ministres des grandes puissances éviteront une fois de plus de condamner le "protectionnisme", mot banni des déclarations du G20 depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche il y a un peu plus d'un an.Il devrait être remplacé par une pudique critique des "inward looking policies", c'est à dire "des politiques tournées vers l'intérieur".arz/ap/eb(©AFP / 19 mars 2018 13h13)