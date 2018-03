Buenos Aires - Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a affirmé lundi que les mesures américaines sur l'acier et l'aluminium "ne sont pas bonnes" et demandé que l'Europe en soit exemptée en tant qu'alliée, lors d'un entretien avec le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin."J'ai eu l'occasion de le dire très franchement à Steven : +les solutions américaines ne sont pas les bonnes+", a expliqué le ministre à l'AFP après sa rencontre avec le secrétaire au Trésor en marge du G20 Finances à Buenos Aires.Les taxes américaines de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium "vont blesser vos propres alliés, en l'occurrence vos propres alliés européens. Elles vont avoir un impact sur les emplois de vos alliés, sur les entreprises de vos alliés", a insisté M. Le Maire auprès de M. Mnuchin.Le ministre français a reconnu "une surcapacité d'acier", faisant allusion à la Chine, principale visée par la nouvelle taxation américaine."Pour vous dire le fond de ma pensée, personne ne comprendrait que l'UE, au bout du compte, ne soit pas exemptée globalement de cette augmentation des tarifs sur l'acier et l'aluminium décidée par les Etats-Unis", a-t-il ajouté, n'hésitant pas à qualifier les mesures américaines de "protectionnistes"."Regardons les choses en face. Mettons un nom sur ce qui se passe et essayons de trouver entre alliés des solutions", a-t-il poursuivi."Les Etats-Unis sont un Etat ami, un Etat allié de la France, de l'Europe. Je peux vous dire que nous allons continuer dans les heures qui viennent à faire tout ce qu'il est possible de faire pour parvenir à un accord, et par conséquent que l'Europe soit exemptée de ces augmentations de tarifs", a-t-il ajouté.Les déclarations de M. Le Maire sont intervenues alors que le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier a estimé à Washington que les Etats-Unis et l'UE pourraient trouver un compromis dès cette semaine dans ce conflit les opposant sur les taxes américaines devant frapper les importations d'acier et d'aluminium.(©AFP / 19 mars 2018 21h45)