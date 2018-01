Communiqué de presse: 11 millions d'euros en investissement en série B pour Homebell

Analystes



Homebell, le fournisseur en ligne le plus utilisé d'Allemagne pour les travaux de rénovation, obtient 11 millions d'euros dans le cadre d'un cycle de financement de série B. En qualité de Lead-Investor, SevenVentures, l'investisseur financier du groupe ProSiebenSat.1 investit pour la première fois dans l'entreprise berlinoise. Par ailleurs, avec AXA Allemagne et le Helvetia Venture Fund, deux compagnies d'assurance leader participent au cycle de financement auquel se joint aussi Kompass Digital. Les investisseurs Lakestar, Global Founders Capital et Index Venture qui soutiennent Homebell depuis ses débuts investissent à nouveau. Outre les VC renommés, de grandes pointures de l'industrie parient aussi sur le développement à venir de l'entreprise de rénovation.Homebell a été créée en octobre 2015 par Felix Swoboda et Sascha Weiler. Depuis, l'entreprise s'est établie comme le leader du marché numérique pour les travaux de rénovation. Homebell est un partenaire contractuel fiable pour les clients et se distingue ainsi clairement des plateformes en ligne traditionnelles qui se limitent uniquement à l'intermédiation. L'entreprise se charge pour le client de planifier le mandat, de choisir les artisans les plus professionnels et d'assurer l'exécution globale du mandat. Le client gagne du temps, il peut faire confiance aux artisans de Homebell. Dans ce contexte, l'accent est mis sur la qualité qui fait l'objet d'un contrôle permanent. L'ancienne méthode pour planifier le mandat, rechercher et retenir les artisans prenait énormément de temps. Désormais, il est possible d'effectuer ses tâches en quelques clics, sans même une visite sur place. Dans le même temps, les artisans y gagnent également: Homebell se charge à leur place de la prospection, de la planification du mandat et de la facturation. Ils disposent ainsi davantage de temps pour d'autres mandats. Homebell regroupe les achats de matériels pour de nombreuses entreprises, générant ainsi d'autres avantages, tant pour les clients que pour les artisans.«Pour nous, la fiabilité est une priorité absolue», explique Felix Swoboda. «Nous allons aussi continuer à investir dans notre technologie et consolider les activités des artisans, afin que nos clients prennent plaisir aux travaux de rénovation.» Dans ce contexte, les petites et moyennes entreprises artisanales profiteront encore davantage de la numérisation. «Notre objectif est de permettre de commander les travaux de rénovation tout aussi rapidement et simplement que des livres ou des chaussures», complète Sascha Weiler. «En moyenne, on passe 87% de sa vie dans des maisons, des appartements et des bureaux. Nous veillons à ce que l'on puisse s'y sentir bien.»Les nouveaux capitaux vont permettre à l'entreprise technologique de Berlin de développer encore son leadership de marché pour les travaux de rénovation en Allemagne et aux Pays-Bas. Cette année, il faudra conquérir de nouveaux groupes de clients et soutenir encore les artisans. La qualité supérieure de l'offre de Homebell est confirmée également par le TÜV qui a certifié l'entreprise comme première entreprise artisanale d'Allemagne en octobre 2017.Photo: Felix Swoboda (à gauche) et Sascha Weiler (à droite), les fondateurs de Homebell (Photo: Home3sixty GmbH).Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media. Homebell propose des possibilités d'acheter les travaux de rénovation en ligne, en toute simplicité, et se charge du traitement complet des mandats. Un outil de planification créé spécialement à cet effet permet de présenter une offre ferme de rénovation au client en quelques minutes, sans qu'il soit nécessaire d'envoyer un artisan sur place pour effectuer des mesures. En quelques étapes, le client indique son besoin de rénovation et tout peut commencer.La start-up berlinoise créée en octobre 2015 est en pleine croissance. Homebell est numéro un sur le marché avec son concept consistant à se présenter comme entrepreneur général unique face au client. Ce dernier, tout comme le partenaire artisan, profite d'un interlocuteur unique qui s'occupe de tout, de la prospection à la facturation. Le client évite les travaux fastidieux de recherche et de coordination, et l'artisan gagne du temps pour d'autres missions. Les activités de Homebell sont dirigées par ses fondateurs, Felix Swoboda et Sascha Weiler.L'Helvetia Venture Fund investit dans des start-ups du domaine InsurTech et dans de jeunes entreprises, dont les modèles commerciaux ont une fonction de passerelle ou de soutien pour les activités d'assurance d'Helvetia. Le fonds est une filiale d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA. Son siège est au Luxembourg. Il se concentre sur des start-ups dans toute l'Europe, la priorité étant donnée aux pays dans lesquels Helvetia est active, à savoir la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche et l'Espagne. Son volume global s'élève à 55 millions de CHF. tensid.ch / 12.01.2018 07h04)