Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d'assurances suisses et étrangères acquises au fil de ses 160 ans d'existence et est devenu un groupe d'assurances international prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d'investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg et à Jersey. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse.

Actif dans les domaines de l'assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des couvertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie quelque 6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. Avec un volume d'affaires de CHF 8,64 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l'exercice 2017 un résultat opérationnel de CHF 502.4 millions de francs. Les actions nominatives d'Helvetia Holding s'échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.

Lors de sa 22e assemblée générale ordinaire à Saint-Gall, Helvetia Holding a présenté la croissance positive des activités devant ses 1 917 actionnaires avec droit de vote présents (représentant 70,36% du capital en actions). Le résultat des activités a augmenté de 2,2% en 2017, et dépasse pour la première fois le seuil du demi-milliard de francs. L'Assemblée générale a approuvé le rapport de situation, les comptes annuels et les comptes consolidés 2017. Elle a également donné décharge au Conseil d'administration et au Comité de direction pour les activités de l'exercice 2017.Par ailleurs, les actionnaires ont obtenu un aperçu détaillé du déploiement réussi de la stratégie helvetia 20.20. Elle permet à Helvetia de renforcer son coeur de métier, d'exploiter de nouvelles sources de revenus et de promouvoir l'innovation de manière ciblée. Sans oublier que la stratégie place le client et ses besoins au centre de toutes les préoccupations. Ce nouvel état d'esprit s'exprime aussi dans la nouvelle identité de marque Helvetia, élaborée sur la base de la stratégie helvetia 20.20 et lancée à l'échelle du groupe en novembre dernier. Un élément central de cette nouvelle identité est le slogan «simple. clair. helvetia».«Notre ambition est de vivre au quotidien la promesse de ‹simplicité et de clarté› de la marque, envers nos clients, nos partenaires commerciaux et nos collaborateurs», a expliqué Philipp Gmür, CEO du groupe Helvetia, à l'Assemblée générale. Puis, il a énuméré les domaines dans lesquels Helvetia propose déjà des services simples. En font notamment partie la réparation simplifiée des impacts de carrosserie, la déclaration d'un vol de vélo par Chatbot, l'analyse des dommages dans le bâtiment par vidéo ainsi que les possibilités pour les PME de couvrir tous leurs besoins en assurance auprès d'un seul prestataire et d'assurer les sites européens très aisément.Le Conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale un dividende de CHF 23 par action (contre CHF 21 l'exercice précédent). Avec cette nouvelle hausse de près de 10%, les actionnaires participent, comme l'année passée, à l'achèvement réussi de l'intégration de Nationale Suisse et Bâloise Autriche, toutes deux achetées en 2014. L'Assemblée générale a approuvé la proposition de dividende. Le ratio de distribution est ainsi de 47% sur la base du résultat des activités opérationnelles, et de 59% sur la base du résultat IFRS après impôts.Les actionnaires ont élu Doris Russi Schurter comme présidente du Conseil d'administration. Doris Russi Schurter exerce cette fonction depuis décembre 2017. L'Assemblée générale a également élu les sept autres candidats du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire. Comme communiqué en janvier 2018, Patrik Gisel, CEO de Raiffeisen, ne se présentait pas à une réélection du fait que Raiffeisen a vendu son paquet d'actions à Helvetia Holding en septembre dernier et quitté le pool d'actionnaires avec Patria Société coopérative. Doris Russi Schurter a rendu hommage à son travail: «Je remercie Patrik Gisel pour son travail au Conseil d'administration et pour sa coopération toujours constructive, compétente et fructueuse, et me réjouis de la poursuite de la collaboration en matière de distribution entre Helvetia et Raiffeisen.»Les actionnaires ont élu les nouveaux membres Beat Fellmann, Thomas Schmuckli et Regula Wallimann au Conseil d'administration. «Avec Beat Fellmann, Thomas Schmuckli et Regula Wallimann, nous complétons notre Conseil d'administration par des personnalités expérimentées possédant une vaste expérience de gestion dans des entreprises à vocation nationale et internationale ainsi que de précieuses connaissances spécialisées», se réjouit Doris Russi Schurter.Par ailleurs, les actionnaires ont élu les membres du Comité de rémunération pour un mandat d'un an, et ont voté sur les rémunérations fixes et variables des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction. Toutes les propositions ont été approuvées.Vous trouverez ce communiqué de presse également sur le site web www.helvetia.com/media . Un kit d'informations sur l'Assemblée générale (des actionnaires) est disponible sous www.helvetia.com/gvinfokit tensid.ch / 20.04.2018 12h47)