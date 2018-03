Communiqué de presse: Helvetia porte pour la première fois ses bénéfices à plus d'un demi-milliard de francs et donne un nouvel élan au secteur de l'assurance grâce à sa stratégie helvetia 20.20

Helvetia affiche pour 2017 des chiffres convaincants: le résultat des activités opérationnelles a progressé de 2,2% et s'élève à CHF 502,4 millions.

Helvetia a encore renforcé sa capacité de rendement, ce qui se traduit par un excellent ratio combiné (91,8%) dans les affaires non-vie et un résultat opérationnel toujours bon dans les affaires vie.

Forte rentabilité dans les nouvelles affaires vie, marge de 1,8% pour les nouvelles affaires.

Le volume d'affaires a augmenté à CHF 8 641 millions. La branche non-vie a bondi de 4,3% et les assurances vie modernes préservant le capital de 14,1%.

Avec CHF 137,3 millions, Helvetia a dépassé les synergies annoncées suite à l'acquisition de Nationale Suisse et de la Bâloise Autriche.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale un dividende de CHF 23 par action, soit à peu près 10% de plus que l'an dernier.

La mise en oeuvre de la stratégie helvetia 20.20 renforce le coeur de métier, exploite de nouvelles sources de revenus et soutient l'innovation de manière ciblée.

En 2017, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie, Helvetia a développé son coeur de métier à l'aide du Customer Journey d'un client d'assurance, par une approche omnicanale systématique, et l'a enrichi d'innovations numériques, comme la gestion numérique des contrats ou le règlement des sinistres via Chatbot.

L'écosystème «Home», qui se base sur MoneyPark, souhaite se positionner en tant que conseiller compétent et indépendant pour toutes les questions relatives au logement, et exploite de nouvelles sources de revenus.

«Helvetia a une nouvelle fois enregistré de très bons résultats en 2017. Nous avons tenu nos promesses et sommes très satisfaits du résultat de l'exercice. De plus, la mise en oeuvre systématique de la stratégie helvetia 20.20 nous a insufflé une nouvelle dynamique, nous permettant ainsi de donner un nouvel élan au marché de l'assurance», se félicite Philipp Gmür, CEO du Groupe Helvetia.En 2017, Helvetia a augmenté son résultat des activités opérationnelles 1 de 2,2% par rapport à 2016, à CHF 502,4 millions après impôts. Fortement impacté temporairement par des effets comptables d'acquisition, le résultat selon les normes IFRS s'est établi à CHF 402,9 millions en 2017, ce qui correspond à une hausse de 7,0% par rapport à l'exercice précédent.Les affaires non-vie et vie ont contribué à la hausse des résultats. Dans les affaires non-vie, Helvetia affiche un très bon résultat actuariel, qui s'est encore amélioré en raison de la progression du volume des primes et d'un meilleur taux de sinistres par rapport à l'exercice précédent. Les affaires non-vie suisses ont une fois de plus convaincu avec un ratio combiné de 83,1%. Il convient toutefois de souligner également les assainissements de portefeuille réussis sur le segment Europe. Helvetia est ainsi parvenue à améliorer la qualité des portefeuilles et à augmenter sensiblement la rentabilité. Ceci se reflète notamment dans l'amélioration réjouissante du ratio combiné net en Europe, qui se monte à 95,4% après un changement de -1,8 point de pourcentage. Toutes les unités de marché européennes ont opéré de manière rentable, en affichant un ratio combiné net inférieur à 100%. Grâce à cette évolution très positive en Europe, le ratio combiné net du groupe est resté au niveau de l'exercice précédent (91,8% contre 91,6% en 2016), malgré des charges nettement plus élevées dues aux grandes catastrophes naturelles (ouragans Harvey, Irma et Maria) sur le segment Specialty Markets. En outre, le secteur d'activité non-vie a profité de la bonne évolution des marchés de capitaux, qui s'est traduite par un résultat des placements plus élevé. Dans l'ensemble, le résultat a progressé de 6,7% pour s'établir à CHF 363,5 millions.Dans les affaires vie, le résultat des activités opérationnelles s'est établi à CHF 193,1 millions, ce qui représente une hausse de 11,3% par rapport à l'exercice précédent. Les affaires vie ont également affiché un meilleur résultat opérationnel et profité de la bonne performance des marchés financiers. Cependant, les dépenses pour les accroissements des réserves ont légèrement augmenté ainsi que, suite à l'amélioration des revenus des placements, les dépenses pour les participations aux excédents. La marge pour les nouvelles affaires s'est élevée à 1,8%, dépassant ainsi de 0,6 point de pourcentage celle de l'exercice précédent. Cette amélioration a été portée par la vente accrue de produits d'assurance modernes, préservant le capital. Dans les nouvelles affaires, Helvetia est ainsi parvenue à augmenter leur part et celle des purs produits risque, indépendants des taux d'intérêts, à 73% pour les primes uniques et même à 78% pour les primes périodiques.Le résultat des activités opérationnelles du secteur Autres activités a reculé à CHF -54,2 millions en 2017. Les raisons de cette baisse sont, malgré une nette amélioration du résultat technique de la réassurance interne, des frais de financement plus élevés suite au nouvel emprunt hybride lancé au printemps 2017, des placements moins performants, des coûts plus importants en raison d'effets d'acquisition résultant de la participation dans MoneyPark et DL (Defferrard & Lanz), la disparition des effets fiscaux positifs de l'exercice 2016, ainsi que des coûts plus important liés à des prévisions d'investissements dans des projets.En 2017, le volume d'affaires s'est élevé à CHF 8 641,3 millions (exercice 2016: CHF 8 512,7 millions), ce qui correspond à une croissance de 0,7% en monnaie d'origine. La croissance est réjouissante en Europe (+2,4% en monnaie d'origine, CHF 2 763,9 millions). Les Specialty Markets ont eux aussi progressé (+15,9% en monnaie d'origine, CHF 899,8 millions). En Suisse, le volume des primes a légèrement chuté (-2,5%, à CHF 4 977,6 millions), principalement en raison d'un effet exceptionnel dans les affaires collectives vie. S'agissant des affaires non-vie, Helvetia affiche une hausse corrigée des effets de change de 4,3%. Dans les affaires vie, elle est parvenue à augmenter très nettement les ventes de solutions d'assurance modernes préservant le capital (+14,1% en monnaie d'origine). La réduction conforme à la stratégie des solutions d'assurance traditionnelles dans les affaires vie individuelles ainsi qu'un effet exceptionnel positif dans les affaires collectives vie suisses l'année précédente ont entraîné une baisse des volumes de 2,4% (en monnaie d'origine) dans les affaires vie.Par rapport à 2016, le volume des placements a enregistré une hausse de plus CHF 2,5 milliards, s'établissant ainsi à CHF 52,3 milliards. Cette progression est imputable à l'afflux de capitaux de l'activité d'assurance et à des gains de change comptables réalisés notamment sur les actions. Sur les placements financiers et les biens immobiliers, Helvetia a réalisé un résultat avec incidence sur le bénéfice de CHF 1,35 milliard, soit une augmentation de plus de CHF 200 millions par rapport à 2016. Le produit courant a atteint un peu plus d'un milliard de francs. Conformément aux attentes, pour les produits absolus, le rendement direct s'est replié de 2,2 à 2,1%.L'assise financière d'Helvetia demeure toujours aussi solide. Fin juin 2017, le taux SST se situait dans une fourchette comprise entre 140% et 180%. 2 Malgré la distribution d'un dividende attractif, les capitaux propres ont grimpé de CHF 4 812,6 millions fin 2016 à CHF 5 229,4 millions. Cette hausse résulte principalement de bénéfices thésaurisés, d'effets de change lors de la conversion des capitaux propres des entités européennes dans la monnaie du groupe, ainsi que de la réévaluation des engagements de prévoyance selon la norme IAS 19. En 2017, le rendement des capitaux propres sur la base du résultat des activités opérationnelles est resté, avec 9,8%, au niveau de l'année précédente (exercice 2016: 9,7%).L'intégration des sociétés Nationale Suisse et Bâloise Autriche acquises en 2014 s'est achevée avec succès. Le résultat des activités opérationnelles inclut des synergies avant impôts d'un montant de CHF 137,3 millions (2016: CHF 118,3 millions). L'objectif de CHF 100 à 130 millions prévu à l'origine est donc dépassé.Les actionnaires doivent aussi pouvoir en profiter. C'est pourquoi le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'augmenter le dividende de CHF 21 par action à CHF 23, ce qui représente une hausse de 10%.Helvetia est également sur la bonne voie en ce qui concerne l'application de sa stratégie helvetia 20.20. Elle lui permet de renforcer son coeur de métier, d'exploiter de nouvelles sources de revenus et de promouvoir l'innovation de manière ciblée. «Grâce à notre stratégie, nous mettons encore davantage l'accent sur le client, avec ses souhaits et ses besoins. La numérisation nous offre des possibilités entièrement nouvelles en la matière. Le client doit pouvoir décider comment, quand et où il prend contact avec nous», explique Philipp Gmür.Au cours de l'exercice écoulé, l'une des priorités de la mise en oeuvre a donc consisté à renforcer le coeur de métier tout au long du Customer Journey d'un client d'assurance, et à l'enrichir par des innovations, notamment dans les domaines du conseil, de la souscription, de la gestion des contrats et du règlement des sinistres. Helvetia a particulièrement développé les possibilités d'interaction numériques avec les clients et renforcé ainsi son approche omnicanale.En Suisse, le choix déjà conséquent de canaux de conseil et de souscription a encore été élargi. smile.direct, le premier assureur en ligne, s'adresse aux clients appréciant les services sur Internet. Pour les clients «hybrides», Helvetia a renforcé les accès numériques avec de nouveaux calculateurs de tarifs. Enfin, Helvetia a également élargi son réseau de distributeurs spécialisés, grâce auquel le client peut souscrire numériquement des solutions d'assurance sur mesure, c'est-à-dire le canal B2B2C. En Europe aussi, Helvetia mise de manière ciblée sur l'omnicanal: la plateforme numérique d'Helvetia Allemagne permet de servir tous les segments de clients - courtier, négociant, fabricant, jusqu'au client final. Cette approche d'Helvetia Allemagne porte ses fruits, comme en témoignent les plus de 270 000 polices souscrites en ligne en 2017 dans le secteur B2C et B2B2C.Depuis 2017, Helvetia s'est aussi engagée sur la voie numérique pour la gestion de sa clientèle: le nouveau portail client en ligne donne aux clients privés et aux assurés