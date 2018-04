Parce qu'il assure les dommages dus aux éléments naturels, le Groupe GVB est directement concerné par les conséquences du réchauffement climatique. Il s'engage d'ailleurs depuis longtemps et de multiples manières en faveur de la protection du climat. Dans sa stratégie climatique, il a aussi défini des objectifs clairs pour ses propres activités commerciales. Depuis 2007, il est parvenu à baisser de 35% ses émissions de CO2 par collaborateur. D'ici 2020, il ambitionne une réduction supplémentaire de 30%, avec pour objectif à plus long terme la neutralité climatique des activités.​En vue d'atteindre ce but, il a maintenant acquis un parc de 80 véhicules électriques de type E-Golf. C'est en effet dans le domaine de la mobilité que le potentiel d'amélioration du bilan carbone était le plus important. Sur l'ensemble du CO2 émis par la société en 2016, 71% sont imputables aux trajets en voiture, à savoir 33% pour les trajets pendulaires et 38% pour les déplacements professionnels. « L'utilisation sur tout le territoire de voitures électriques nous permettra d'abaisser encore considérablement nos émissions de CO2 », affirme Ueli Winzenried, président de la direction de l'AIB. « Nous tablons sur une économie de CO2 de 186 tonnes et une réduction de 26% de nos émissions. L'objectif fixé pour 2020 devrait ainsi être atteint cette année déjà. L'achat de quelque 80 véhicules électriques marque un véritable jalon dans la mise en oeuvre de notre stratégie climatique. »Près de 80 collaboratrices et collaborateurs de l'AIB et de ses sociétés affiliées, qui parcourent au total plus de 2000 km par an pour le compte de l'entreprise, auront une E-Golf à leur disposition. Ils pourront l'utiliser pour leurs déplacements professionnels et privés. Ce parc automobile a été acheté en leasing, en partenariat avec AMAG. « En se mettant à rouler électrique, le Groupe GVB adopte un rôle de pionnier, déclare Andreas Zuber, directeur d'AMAG Berne. Je suis impressionné par les efforts systématiques du Groupe GVB pour trouver des solutions de mobilité novatrices ».La remise des clés s'est déroulée hier au Stade de Suisse à Berne dans le cadre d'une manifestation pour les collaborateurs. En vue de l'arrivée des véhicules électriques, les places de parking au siège GVB ont été équipées de bornes de recharge. Pour ce qui est de l'installation et de la gestion énergétique, l'AIB a travaillé avec Alpiq. « En installant des Work & Charge et des stations de recharge rapide supplémentaires dans le parking souterrain ainsi que devant les locaux de l'entreprise, nous permettons aux employés de l'AIB de se déplacer sans restriction avec leur véhicule électrique », explique Peter Arnet, directeur d'Alpiq E-Mobility.L'acquisition de véhicules électriques fait partie du concept de mobilité du Groupe GVB qui comprend notamment des solutions d'amélioration de la gestion des places de parc. Le Groupe GVB a mis au point des mesures d'incitation pour encourager ses collaborateurs à utiliser les transports publics. D'autres mesures sont menées en parallèle, comme la participation à l'action Bike to Work. Pour les trajets pendulaires courts en voiture, il existera bientôt une alternative non seulement plus écologique, mais aussi plus saine. En effet, une station PubliBike avec des vélos électriques et conventionnels sera bientôt installée devant le siège principal à Ittigen.Anja MérozResponsable communication a.i.Assurance immobilière BernePapiermühlestrasse 1303063 IttigenTéléphone 031 925 12 46L'Assurance immobilière Berne (AIB) a été fondée en 1807 et assure contre le feu et les éléments naturels les quelque 400 000 bâtiments que compte le canton de Berne. En sa qualité d'entreprise de droit public, l'AIB est portée par un esprit de coopération. L'obligation de s'assurer ancrée dans la loi a pour résultat une forte solidarité et des primes basses pour une somme de couverture illimitée en cas de sinistre. Ses sociétés affiliées GVB Assurances privées SA et GVB Services SA proposent des assurances complémentaires facultatives ainsi que des prestations concernant la maison. Par cette diversification notamment, le Groupe GVB réduit les risques élevés des événements naturels causés par le changement climatique et maintient des primes basses. tensid.ch / 06.04.2018 11h31)