Le 4 avril 2018, Art Paris Art Fair ouvrira ses portes pour la 20e fois. La Suisse est cette année l'invité d'honneur. Une centaine d'artistes suisses contemporains seront présentés dans ce cadre. Une exposition d'oeuvres de la collection d'art Helvetia fera partie de ce programme consacré à l'art suisse. Tout comme l'ensemble des accrochages suisses, cette exposition, intitulée «Panorama», a été confiée à Karine Tissot, directrice du Centre d'Art Contemporain d'Yverdon-les-Bains. L'exposition livre un aperçu des acquisitions des dix dernières années de la collection d'art Helvetia et par conséquent de la création artistique suisse récente. «Panorama» regroupe 43 oeuvres en différents médias: peinture, dessin, photographie, graphisme ainsi que vidéo et sculptures.L'exposition se divise en trois volets, qui se fondent les uns dans les autres et racontent trois paysages suisses imaginables. Loin de toute démonstration historique ou scientifique, l'accrochage est pensé dans un dialogue formel, nourri autant par l'abstraction que par la figuration. «Panorama» rappelle ainsi qu'une collection d'art suisse contemporain comprend presque toujours divers styles, médias, formats, techniques et supports.Le premier volet de l'exposition met en avant un paysage graphique. Au centre domine une pièce grand format d'Adrian Schiess, qui varie les intensités graduelles de différents tons au sein d'un même format. Des travaux de Francis Baudevin, Corsin Fontana, Aloïs Godinat et Alex Hanimann complètent ce premier volet.Un deuxième chapitre, romantique, s'ouvre sur le relief des Alpes, leitmotiv de la production artistique suisse depuis le XVIIIe siècle. Les montagnes sont illustrées dans une extrême diversité: des délicates montagnes aquarellées de Michel Grillet à l'installation débridée du jeune Christopher Füllemann, du coup de pinceau expressif de Conrad Jon Godly à la composition virtuelle de Monica Studer et Christoph van den Berg.Dans la dernière partie, la commissaire propose un horizon principalement en deux tons, noir et blanc, rappelant la prégnance du dessin dans l'art suisse de ces dernières années, en particulier le recours au trait traversé par différentes expressions. Se côtoient alors une toile réalisée au spray par Hadrien Dussoix, des traces de peaux d'animaux de Michael Günzburger et des productions en deux ou trois dimensions de Franziska Furter. L'ingéniosité de Bernard Voïta rencontre l'esprit bricolé d'Augustin Rebetez et le tout se termine par l'explosion de Hanspeter Hofmann.La collection d'art Helvetia, dont l'origine remonte aux années 1940, comprend plus de 1700 oeuvres de plus de 400 artistes. Elle compte parmi les plus importantes du genre. En plus de la collection d'art, Helvetia décerne aussi un prix d'art pour l'encouragement de jeunes artistes et soutient la numérisation des collections de quatre musées suisses. Toutefois, Helvetia n'est pas que collectionneur et mécène, elle assure aussi les oeuvres d'art. Sur le marché suisse, Helvetia est numéro un dans ce produit d'assurance. En France, en Belgique, en Allemagne et en Espagne, Helvetia occupe une position de niche intéressante qu'il importe de continuer à développer. Elle possède une agence de vente à Miami pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et des succursales à Singapour et à Kuala Lumpur pour le marché asiatique.Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media. tensid.ch / 03.04.2018 14h17)