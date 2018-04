Compagnie Financière Tradition / Compagnie Financière Tradition: Rapport Annuel 2017 - Changement au sein du Conseil d'administration . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.Communiqué de presse Lausanne, le 27 avril 2018 Rapport Annuel 2017de Compagnie Financière Tradition SA-Changement au sein du Conseil d'administration Le rapport annuel 2017 de Compagnie Financière Tradition SA, comprenant les comptes annuels et les comptes consolidés pour l'exercice 2017 est désormais disponible sur le site Internet de la Société: http://www.tradition.com/financials/reports.aspx L'Assemblée générale de Compagnie Financière Tradition se tiendra le jeudi 24 mai 2018 à 15h30 à l'Hôtel Beau-Rivage Palace à Lausanne. La convocation avec l'ordre du jour et les propositions du Conseil d'administration est publiée le 27 avril 2018 dans la FOSC et la presse, et disponible sur le site Internet de la Société: http://tradition.com/financials/press-releases/2018.aspx Pour information et sous réserve du vote de l'Assemblée générale, l'action Compagnie Financière Tradition SA sera négociée ex-dividende à compter du 28 mai 2018 et la date de paiement du dividende en espèce est fixée au 30 mai 2018. Compagnie Financière Tradition SA (CFT) annonce que Monsieur Pierre Languetin, administrateur de la société depuis 1995, a fait part de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat au sein du Conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale, afin de se consacrer à ses passions.Le Président et l'ensemble des membres du Conseil d'administration, ainsi que la Direction tiennent à le remercier très chaleureusement d'avoir accompagné la reprise de la Compagnie par Viel & Cie en 1997, de sa fidélité indéfectible et de sa participation au développement du groupe au long de ces années. Afin de témoigner sa gratitude, la société confère le titre de Président d'honneur à M. Pierre Languetin. Le Conseil d'administration proposera la nomination de Monsieur Eric Solvet, 49 ans, en qualité d'administrateur de la société. Eric Solvet est professeur adjoint de finance à l'université de Chulalongkorn (Thaïlande). Il a été consultant chez McKinsey & Co après avoir été banquier d'affaires chez Nomura International. Titulaire d'un MBA de l'université de Stanford (Etats-Unis), il apporte au Conseil d'administration 20 ans d'expérience dans les domaines de l'élaboration de stratégies, des fusions-acquisitions et de l'intégration des acquisitions et de la transformation des performances dans le secteur des services financiers. À PROPOS DE COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION SA Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans 29 pays, le Groupe emploie près de 2 225 personnes et fournit des services d'intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT). Pour de plus amples informations, consulter le site www.tradition.com. MEDIA CONTACTS Patrick Combes, President Compagnie Financière Tradition SA +41 (0)21 343 52 22 actionnaire@tradition.chtrick Combes, President Rohan SantVoxia communication+41 (0)22 591 22 63rohan.sant@voxia.ch CFT - Communiqué RA et Convocation 2018- FRThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.Source: Compagnie Financière Tradition via Globenewswire --- Fin de Message --- Compagnie Financière TraditionLangallerie 11 Lausanne SuisseWKN: 870121;ISIN: CH0014345117;Listed: Freiverkehr in Börse Stuttgart,Freiverkehr in Börse Berlin,Open Market (Freiverkehr) in Frankfurter Wertpapierbörse;