Communiqué de presse Lausanne, le 26 janvier 2018 4e trimestre: Hausse de 4,1%1) du chiffre d'affaires publié et augmentation de 4,4% du chiffre d'affaires ajusté2) Au 4e trimestre 2017, le chiffre d'affaires consolidé publié s'élève à CHF 201,7 millions contre CHF 190,7 millions sur la même période en 2016, soit une hausse de 4,1%. Le chiffre d'affaires consolidé ajusté s'élève quant à lui à CHF 219,8 millions contre CHF 207,6 millions en 2016, une augmentation de 4,4% avec l'activité d'intermédiation professionnelle (IDB) en hausse de 5,4% et une baisse de 17,5% pour l'activité dédiée à une clientèle de particulier au Japon (Non-IDB). Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de CHF 802,5 millions pour l'exercice 2017 contre CHF 803,4 millions en 2016, soit une baisse de 0,1% cours de change courants. Excluant les effets de change, le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie Financière Tradition ressort en hausse de 1,2% comparativement à l'an dernier. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires consolidé ajusté du Groupe atteint CHF 873,5 millions contre CHF 870,1 millions en 2016, soit une hausse de 1,8%. Le chiffre d'affaires ajusté de l'activité IDB est en hausse de 2,9% alors que celui de l'activité Non-IDB est en baisse de 23,1%. 1) Variation à taux de change constants sauf indication contraire2) Incluant les coentreprises consolidées par intégration proportionnelle («Ajusté») A propos de CFT Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans 28 pays, le Groupe emploie plus de 2 225 personnes et fournit des services d'intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).Pour de plus amples informations, consulter le site www.tradition.com.