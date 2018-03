Compagnie Financière Tradition / Compagnie Financière Tradition: Résultats annuels 2017 - Résultat d'exploitation en hausse de 4,8 % . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.Communiqué de presseLausanne, le 16 mars 2018Résultat d'exploitation en hausse de 4,8%Résultat net - Part du Groupe de CHF 46,4 millionsDividende en espèce en hausse à CHF 5,00 par actionEn millions de CHF 2017 2016 Variation à cours courants Variation à cours constants Publié (IFRS) Chiffre d'affaires 802,5 803,4 -0,1% +1,2% Résultat d'exploitation 63,1 60,5 +4,4% +4,8% Marge d'exploitation 7,9% 7,5% Résultat net - Part du Groupe 46,4 50,4 -7,9% -7,4% Ajusté* Chiffre d'affaires 873,5 870,1 +0,4% +1,8% Intermédiation professionnelle (IDB) 846,0 833,1 +1,5% +2,9% Gaitame.com (Non-IDB) 27,5 37,0 -25,5% -23,1% Résultat d'exploitation sous-jacent** 80,8 85,8 -5,8% -5,0% Intermédiation professionnelle (IDB) 73,4 73,1 +0,4% +1,0% Gaitame.com (Non-IDB) 7,4 12,7 -41,3% -39,4% Marge d'exploitation sous-jacente** 9,3% 9,9% Intermédiation professionnelle (IDB) 8,7% 8,8% Gaitame.com (Non-IDB) 27,0% 34,3% * avec les coentreprises consolidées par intégration proportionnelle («Ajusté»)** avant produits et charges exceptionnels («Sous-jacent»)Aperçu de l'activitéDans la continuité de l'exercice précédent, l'environnement de marché de l'activité d'intermédiation professionnelle du Groupe en 2017 est globalement stabilisé. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires ajusté de l'activité d'intermédiation professionnelle est en hausse de 2,9% à cours de change constants pour atteindre CHF 846,0 millions. L'activité dédiée à une clientèle de particuliers au Japon, Gaitame.com, est quant à elle en baisse de 23,1% à CHF 27,5 millions dans un marché marqué par une réduction de la volatilité des devises, et en particulier le JPY. Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé ajusté du Groupe atteint CHF 873,5 millions contre CHF 870,1 millions en 2016, soit une hausse de 1,8% à cours de change constants.Le résultat d'exploitation ajusté sous-jacent s'établit à CHF 80,8 millions contre CHF 85,8 millions en 2016, soit une baisse de 5,0% à cours de change constants pour une marge d'exploitation de respectivement 9,3% et 9,9%. Alors que l'intermédiation professionnelle est en légère hausse de 1,0% à taux de constants à CHF 73,4 millions, celui de Gaitame.com est en baisse de 39,4% ou CHF 5,3 millions pour un montant de CHF 7,4 millions.Chiffre d'affaires et résultat d'exploitation publiéLe chiffre d'affaires consolidé IFRS s'élève à CHF 802,5 millions contre CHF 803,4 millions en 2016, soit une très légère baisse de 0,1% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie Financière Tradition est en hausse de 1,2% comparativement à l'an dernier.Le résultat d'exploitation publié s'affiche en hausse de 4,8% à cours de change constants à CHF 63,1 millions contre CHF 60,5 millions en 2016.Résultat netLe résultat net bénéficie de la réduction de la charge d'intérêt nette d'environ CHF 1,9 millions sur l'exercice, mais est toutefois impacté par des pertes de change nettes de CHF 1,3 millions sur l'exercice ce qui représente une variation négative de CHF 6,3 millions comparativement à l'an dernier. Ainsi, le Groupe affiche une charge financière nette de CHF 4,4 millions contre CHF 2,1 millions en 2016.Par ailleurs, la nouvelle réforme fiscale américaine, dont l'effet positif est attendu au cours des exercices futurs, a engendré une charge fiscale complémentaire unique sur l'exercice pour un montant de CHF 3,0 millions. La charge fiscale du Groupe atteint ainsi un montant CHF 16,4 millions contre CHF 15,1 millions l'an dernier pour un taux d'imposition effectif 28% en 2017 contre 26 % en 2016.Le résultat net consolidé ressort à CHF 48,6 millions contre CHF 52,9 millions en 2016. Le résultat net part du Groupe s'établit à CHF 46,4 millions contre CHF 50,4 millions en 2016, en baisse de 7,4% à cours de change constants.BilanLe Groupe a maintenu son attention historique sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants tout en minimisant le niveau d'actifs intangibles ainsi qu'une forte position de trésorerie nette. En effet, avant déduction des actions propres pour un montant de CHF 26,6 millions, les capitaux propres consolidés sont de CHF 425,0 millions pour une trésorerie ajustée incluant la quote-part du Groupe dans la trésorerie nette des coentreprises d'un montant de CHF 217,6 millions au 31 décembre 2017.Les capitaux propres consolidés s'élèvent au 31 décembre 2017 à CHF 398,4 millions (31 décembre 2016: CHF 380,3 millions) dont CHF 382,9 millions sont attribuables aux actionnaires de la société mère (31 décembre 2016: CHF 365,4 millions). Le montant total de la trésorerie ajustée, incluant les actifs financiers à la juste valeur, net de la dette financière, ressort à CHF 137,9 millions au 31 décembre 2017 contre CHF 143,2 millions au 31 décembre 2016.DividendeIl sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se réunira le 24 mai 2018, la distribution d'un dividende en espèce de CHF 5,00 par action, soit un rendement de près de 4,8 %1, en hausse de plus de 11% par rapport à l'année précédente (CHF 4,50 par action).PerspectivesAprès une progression du chiffre d'affaires ajusté de Compagnie Financière Tradition de plus de 5% au deuxième semestre 2017 à cours de change constants, celui-ci s'affiche en hausse à deux chiffres lors des mois de janvier et février 2018 par rapport à la même période l'an dernier. A ce stade, il est encore prématuré de confirmer une réelle tendance dans l'évolution de ses activités. En outre, le Groupe demeurera attentif aux opportunités de croissances organique et externe afin de compléter encore davantage son portefeuille de produits dans une industrie en phase avancée de consolidation autour des trois acteurs globaux dont Compagnie Financière Tradition.Rapport annuelLe rapport annuel 2017 de Compagnie Financière Tradition SA sera disponible le 27 avril 2018 sur le site internet de la société: http://tradition.com/financials/reports.aspx1Au 15 mars 2018 : cours à la clôture de CHF 104,00 par actionA PROPOS DE COMPAGNIE FINANCIERE TRADITIONCompagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans 28 pays, le Groupe emploie plus de 2 225 personnes et fournit des services d'intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). CONTACTS MEDIASPatrick Combes, President Compagnie Financière Tradition SA +41 (0)21 343 52 22 actionnaire@tradition.chtrick Combes, PresidentRohan SantVoxia communication+41 (0)22 591 22 63rohan.sant@voxia.ch