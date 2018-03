Competec place Martin Lorenz au poste de directeur général

Zurich (awp) - Le groupe de commerce et commerce électronique Competec a nommé un nouveau directeur général (CEO) en la personne de Martin Lorenz. Il prendra la succession de Roland Brack en avril, indique lundi la société argovienne. M. Lorenz assumait depuis 2008 la fonction de directeur financier, à laquelle est venue s'ajouter en 2015 la responsabilité du domaine Operations.Brack.ch, filiale spécialisée dans le commerce électronique, va également changer de patron. Marc Isler deviendra CEO de la société au 1er avril et s'occupera également du domaine vente aux particuliers. Il dirigeait jusqu'à présent la division marketing du groupe Competec et siégeait au comité de direction.M. Isler remplacera l'actuel CEO de Brack et d'Alltron, autre entité du groupe, Markus Mahler. Ce dernier quittera la direction de Competec afin d'intégrer le conseil d'administration.Ces changements interviennent dans le sillage d'une réorganisation du groupe initiée en novembre et dont l'objectif consiste à séparer la vente aux professionnels (B2B) et aux particuliers (B2C).fr/ol(AWP / 19.03.2018 16h40)