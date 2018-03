Compétitivité du transport aérien: la taxe d'aéroport sera réduite (Borne)

La majoration prévue de la taxe d'aéroport versée par les compagnies aériennes à l'Etat français sera réduite pour répondre à "l'urgence" d'un retour des transporteurs français dans la course à la compétitivité, a annoncé mardi la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne."Il y a une urgence à construire une réponse" aux écarts de compétitivité des compagnies françaises par rapport à leurs principaux concurrents, a constaté Mme Borne dans son discours de lancement des Assises nationales du transport aérien."La majoration de la taxe d'aéroport sera limitée à 0,9 euro à compter du 1er avril et au total il s'agit de 50 millions de taxes en moins pour les compagnies aériennes sur l'année", a-t-elle ajouté."La France doit prendre sa part" de la croissance du transport aérien, appelé à doubler dans 20 ans, et "il faut pour cela une stratégie nationale", a estimé Mme Borne appelant toutefois "à la responsabilité et à la lucidité de tous" au vu "de la situation de nos finances publiques".La "taxe d’aéroport" (TAP) finance les services de sécurité (incendie), de sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et les contrôles environnementaux.Les mesures annoncées par la ministre sont une réduction du tarif de la majoration de la taxe d'aéroport, sur l'ensemble des aéroports, de près de 30%, à 0,90 euro au lieu de 1,25 euro par passager, et une réduction des tarifs de la taxe d'aéroport applicable sur une dizaine de grands aéroports français, selon une source proche du dossier.Elles viendront réduire directement le prix des billets d’avion pour les vols au départ du territoire français.Selon les acteurs du transport aérien, "la croissance du trafic profite moins aux acteurs français qu'à leurs concurrents, 42% des passagers en France voyagent sur des compagnies françaises, contre 63% il y a 20 ans".En 8 ans, la France est passée du 5e au 8e rang mondial en termes de revenu par passager kilomètre (RPK), selon la même source.Le PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a souhaité que ces Assises apportent des "réponses satisfaisantes et équilibrées de nature à compenser un déficit de compétitivité estimé (...) à plusieurs centaines de millions d'euros chaque année entre la France et ses principaux voisins européens", dans une lettre à la ministre.Cette lettre a été envoyée à la veille de l'ouverture des Assises et co-signée par quatre syndicats, le syndicat de pilotes SNPL France Alpa, la CFDT, la CFE-CGC et FO.Les signataires appellent aussi, dans cette lettre dont l'AFP a obtenu une copie, à la vigilance sur une possible privatisation d'Aéroports de Paris demandant que "l'opportunité (...) d'une telle évolution" soit débattue "au préalable dans le cadre des Assises".Le transport aérien français est en perte de vitesse par rapport à ses concurrents low-cost, du Golfe mais aussi européens notamment en raison du poids des taxes et des redevances.Les Assises se dérouleront sur six mois avec des travaux autour de cinq thèmes de "performance": l'économie, les territoires, l'environnement, l'innovation et le social.(©AFP / 20 mars 2018 14h41)