Compétitivité du transport aérien: la taxe d'aéroport sera réduite

La majoration prévue de la taxe d'aéroport versée par les compagnies aériennes à l'Etat sera réduite pour répondre à "l'urgence" d'un retour des transporteurs français dans la course à la compétitivité, a annoncé mardi la ministre chargée des Transports Elisabeth Borne."Il y a une urgence à construire une réponse" aux écarts de compétitivité des compagnies françaises par rapport à leurs principaux concurrents, a constaté Mme Borne dans son discours de lancement des Assises nationales du transport aérien."La majoration de la taxe d'aéroport sera limitée à 0,9 euro à compter du 1er avril et au total il s'agit de 50 millions de taxes en moins pour les compagnies aériennes sur l'année", a-t-elle ajouté."La France doit prendre sa part" de la croissance du transport aérien appelé à doubler dans 20 ans et "il faut pour cela une stratégie nationale", a estimé Mme Borne.La "taxe d’aéroport" (TAP) finance les services de sécurité (incendie), de sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et les contrôles environnementaux.Selon les acteurs du transport aérien, "la croissance du trafic profite moins aux acteurs français qu'à leurs concurrents, 42% des passagers en France voyagent sur des compagnies françaises, contre 63% il y a 20 ans".En 8 ans, la France est passée du 5e au 8e rang mondial en termes de revenu par passager kilomètre (RPK), selon la même source.Les Assises du transport aérien doivent permettre de faire émerger les idées, initiatives et propositions, en vue de la préparation d'une stratégie nationale du transport aérien français. Ce dernier est en perte de vitesse par rapport à ses concurrents low-cost, du Golfe mais aussi européens notamment en raison du poids des taxes et des redevances.Les assises se dérouleront sur six mois avec des travaux autour de cinq thèmes de "performance": l'économie, les territoires, l'environnement, l'innovation et le social.(©AFP / 20 mars 2018 12h56)