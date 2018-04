Concordia augmente son résultat et le nombre d'assurés

Zurich (awp) - L'assureur maladie lucernois Concordia a augmenté ses recettes de primes et son bénéfice en 2017. Dans l'assurance de base, il a vu le nombre de ses assurés progresser de près de 17'000 à 618'000, a-t-il précisé mardi.L'excédent annuel s'est inscrit à 174 millions de francs après 102 millions en 2016. Ce montant sera attribué aux réserves pour garantir la stabilité et la solvabilité, car l'assureur ne poursuit pas un but lucratif. Le réserves dans l'assurance de base devraient atteindre 55 millions l'an prochain, après respectivement 27 et 30 millions en 2018 et 2017.Durant l'exercice sous revue, Concordia a engrangé 2,7 milliards de francs de recettes de primes, en hausse de 6,0%. Les prestations d'assurances ont augmenté de 2,9% à 2,4 milliards. Dans la principale activité (assurance maladie et accident), les primes ont augmenté de 6,4%. Les recettes de primes de Concordia Versicherungen ont augmenté de 4,2% à 557 millions.Concordia a précisé avoir obtenu un rendement des placements de capitaux de 4,1% dans l'assurance maladie et accident. Concordia Versicherungen a enregistré un rendement de 3,9%. Au total, le résultat des placements de capitaux a atteint 88 millions de francs.L'assureur employait 1200 collaborateurs à fin 2017, dans 200 agences en Suisse et au Liechtenstein.mk/cf/rp/lk(AWP / 24.04.2018 16h40)