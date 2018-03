Concurrence: Singapour examine la cession d'activités d'Uber à Grab

Singapour - La vente des activités d'Uber en Asie du sud-est à son concurrent Grab pourrait amener ce dernier à exercer un monopole de fait, craint la Commission de la concurrence de Singapour (CCS), qui a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête.En attendant que celle-ci aboutisse, les deux sociétés ne pourront pas intégrer leurs opérations, c'est à dire qu'elles devront maintenir des tarifs distincts et ne pourront pas échanger d'informations sur leurs clients et leurs chauffeurs.La cession annoncée lundi des activités dans la région du géant américain des services de véhicules avec chauffeur (VTC) à son concurrent basé à Singapour marquera, si elle est approuvée, un nouveau retrait d'Uber sur un marché international très concurrentiel.L'accord prévoit qu'en échange de son retrait, Uber prenne une part de 27,5% de Grab et que le patron de l'entreprise américaine, Dara Khoroswshahi, entre au conseil d'administration du singapourien.La CCS n'avait pas encore reçu vendredi de notification de fusion d'activités de la part des deux sociétés.Uber et Grab n'ont pas immédiatement commenté la décision des autorités singapouriennes.Après une autre bataille acharnée en Asie, Uber avait cédé en 2016 ses opérations en Chine à son rival Didi Chuxing, principale application chinoise de réservation de VTC, également en échange d'une participation. Et l'an dernier, la firme américaine a fusionné ses activités en Russie avec le géant de l'internet Yandex.Grab est présent dans huit pays d'Asie du sud-est et est surtout connu pour ses services de moto-taxis via application sur smartphone.(©AFP / 30 mars 2018 12h54)