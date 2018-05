Conflit entre un groupe énergétique chinois et une société tchèque

Prague - La branche européenne du groupe énergétique privé chinois CEFC a menacé vendredi d'engager des poursuites contre une société tchèque qui en a pris le contrôle pour cause de non-remboursement d'une dette.J&T Private Investments (JTPI)a nommé jeudi des gestionnaires de crise pour remplacer la direction de CEFC Europe, invoquant un impayé de 450 millions d'euros.CEFC est suivi de près par les médias depuis que son ex-président Ye Jianming s'est trouvé en mars dernier visé par une enquête pour des délits économiques présumés en Chine. M. Ye est conseiller économique du président tchèque Milos Zeman, connu pour ses vues prochinoises."CEFC Europe est prêt à engager toutes les démarches légales contre J&T, y compris contre les personnes que J&T présente comme les membres de la nouvelle direction de CEFC Europe", a indiqué le groupe chinois vendredi sur son site web tchèque.Qualifiant la décision de J&T de "prise de contrôle hostile", CEFC invoque une entente avec la société tchèque aux termes de laquelle un actionnaire minoritaire de CEFC Europe, le groupe public chinois CITIC, avait jusqu'à vendredi pour rembourser la créance en question."Ils ont manqué la date limite, donc nous avons franchi ce pas", a dit à l'AFP vendredi le porte-parole de J&T Petr Malek, tout en précisant que le groupe tchèque restait ouvert aux pourparlers avec CITIC.M. Malek a précisé que les gestionnaires de crise étaient chargés d'empêcher que CEFC Europe ne vende des actifs utilisés comme caution, dont notamment le club de football Slavia Prague et des immeubles de bureaux dans le centre de la capitale."L'équipe de gestion de crise doit surtout assurer la stabilité de l'ensemble du groupe CEFC Europe", a-t-il souligné, et les nouveaux managers doivent y conduire un audit financier et légal.CEFC, septième groupe privé de Chine, avait investi quelque 1,5 milliard d'euros en République Tchèque, où il emploie plus de 4.000 personnes.Il possède la compagnie aérienne Travel Service, deux agences de voyage et la Brasserie Lobkowicz, ainsi que des hôtels à Prague.(©AFP / 18 mai 2018 09h54)