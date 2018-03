Conflit salarial: Air France prévoit d'assurer "76%" de ses vols vendredi

La compagnie Air France prévoit d'assurer "76%" de ses vols vendredi, en dépit du troisième appel à la grève pour les salaires lancé par onze syndicats, a annoncé jeudi la direction dans un communiqué.La tendance est quasi-identique à celle du 22 février et du 23 mars, quand les prévisions de vols faisaient état d'un trafic assuré à 75%.Dans le détail, la compagnie aérienne anticipe le maintien vendredi de 80% des vols long-courriers, autant de court-courriers à Orly et en province, ainsi que 70% des vols moyen-courriers au départ et vers Roissy-Charles de Gaulle.Onze syndicats, de tous métiers, appellent de nouveau à cesser le travail sur une journée, avec une revendication commune: une augmentation générale de 6%, au lieu de celle de 1% appliquée en deux temps cette année.La direction met de son côté en avant l'enveloppe d'augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté...) de 1,4% dédiée aux personnels au sol et les 130 millions d'euros redistribués grâce à l'intéressement.Un rassemblement est prévu vendredi à partir de 10H00 aux abords du siège d'Air France à Roissy.A partir des déclarations préalables de grève, conformément à la loi Diard, la direction a estimé le taux de grévistes à 31,6% des pilotes, 28,3% des hôtesses, stewards et chefs de cabine (PNC), 20,4% des personnels au sol.La direction "regrette cette situation et met tout en œuvre pour limiter les désagréments que cette grève pourrait occasionner à ses clients", indique-t-elle dans son communiqué.L'intersyndicale d'Air France a d'ores et déjà programmé deux autres journées de grève la semaine prochaine, les 3 et 7 avril.(©AFP / 29 mars 2018 13h25)