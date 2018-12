Conforama ouvre un nouveau magasin en Suisse

Zurich (awp) - Conforama ouvre son 22e magasin en Suisse, à Affoltern am Albis dans le canton de Zurich. Après les filiales de Viège et Winterthour, en juin et en novembre dernier, il s'agit de la troisième inauguration cette année, a annoncé la chaîne de magasins d'ameublement lundi.Le nouveau magasin est intégré au centre commercial Markthalle de la commune et couvre une surface de 4850 m2. Au total 37 nouveaux collaborateurs rejoignent le groupe."Nous nous réjouissons de l'ouverture de notre troisième filiale en Suisse alémanique, grâce à laquelle nous pouvons renforcer la présence de Conforama à l'échelle du pays", s'est félicité Patrice Dupasquier, directeur général de la filiale helvétique du groupe français.Selon les données de l'institut d'études de marché GfK, Conforama est bien positionné sur le marché suisse de l'ameublement, avec des ventes de 332 millions de francs, un montant supérieur à Lipo (218 millions) ou à Coop et sa marque Livique, anciennement TopTip (192 millions). De son côté, Migros enregistre des ventes de 154 millions avec Interio et de 261 millions avec Micasa.Ikea reste le grand leader du marché en Suisse et de loin. En 2017, le spécialiste des meubles en kit a réalisé un chiffre d'affaires de 1,05 milliard. Pfister ne publie pas de données.ol/al(AWP / 03.12.2018 12h37)