Congrès mobile de Barcelone: fréquentation stable, pas d'incidents politiques

Barcelone - Le Congrès mondial du mobile (MWC) de Barcelone, plus grand rendez-vous mondial du secteur, a fermé ses portes jeudi sur une fréquentation quasi stable par rapport à l'année précédente, après s'être déroulé sans incident lié aux tensions politiques indépendantistes en Catalogne.Le rendez-vous, à l'enjeu économique local important, était attendu avec une certaine fébrilité en Catalogne comme dans le reste de l'Espagne, craignant un nouveau coup à l'image de Barcelone en cas de problème;L'automne avait en effet été assombri par la baisse du tourisme dans la ville et le déménagement hors de Catalogne des sièges sociaux de plus de 3.000 entreprises par crainte de l'instabilité politique.Environ 107.000 professionnels ont participé au salon, contre 108.000 en 2017, selon les chiffres communiqués par l'Association mondiale des opérateurs mobiles (GSMA), organisatrice de l'événement.Deux petites manifestations -pour et contre la monarchie - avaient été organisées dimanche dans le centre de Barcelone à la veille de l'ouverture.La maire de la ville, Ada Colau, a refusé de souhaiter la bienvenue au roi Felipe VI à cette occasion, lui reprochant sa froideur envers les victimes des violences policières lors du référendum d'autodétermination interdit du 1er octobre.Mais elle l'a accompagnée lundi dans les allées du congrès.L'édition 2018 a généré environ 471 millions d'euros pour l'économie locale, ainsi que 13.000 emplois à temps partiel, selon les organisateurs.Face aux craintes d'un éventuel départ du MWC de Barcelone, l'association GSMA a rappelé que son contrat avec la ville courait jusqu'en 2023, tout en expliquant continuer "à surveiller les développements" politiques.Quelque 2.300 exposants, opérateurs, industriels, fabricants de mobiles ou start-ups en provenance de 200 pays ont fait le point sur les principales tendances du secteur, notamment sur l'intelligence artificielle et les futurs réseaux internet ultra-rapides 5G.L'édition 2019 aura lieu du 25 au 28 février.(©AFP / 01 mars 2018 17h04)