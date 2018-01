Construction: l'avenir numérique du secteur au salon Swissbau

Bâle (awp/ats) - Le plus important salon suisse de la construction a ouvert mardi ses portes à Bâle. La 25e édition de Swissbau, consacrée à l'avenir numérique de la branche, rassemble 1046 exposants de 17 pays. Plus de 100'000 visiteurs y sont attendus.Dans son discours inaugural, le conseiller fédéral Ueli Maurer a loué le secteur suisse de la construction, qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 66 milliards de francs. Swissbau, qui a lieu tous les deux ans, constitue un rendez-vous phare en Europe. En 2016, il a accueilli 104'978 personnes.Outre les spécialistes de la construction et maîtres d'ouvrage, l'événement cible les experts dans les domaines de la planification, de l'investissement, du commerce ou encore de l'industrie immobilière. Cinq jours durant, la foire offre ainsi un aperçu complet du marché.Cette année, l'accent porte sur la numérisation, qui rend possible - et nécessaire - une coopération plus poussée entre les divers métiers, sous la devise "Collaboration - tous ensemble ou chacun pour soi". Un nouveau salon intitulé "Swissbau Innovation Lab" explore les possibilités pratiques et les potentiels.En collaboration avec les associations sectorielles et hautes écoles, 70 manifestations visent à approfondir certains thèmes et à favoriser le réseautage. Au menu notamment, le tournant énergétique, les perspectives pour les régions alpines et, précisément, le travail en réseau.ats/rp(AWP / 16.01.2018 17h40)