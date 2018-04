Consultations pour le gouvernement en Italie: les positions bloquées

Rome - Les positions semblaient bloquées jeudi lors des consultations du président de la République italienne, Sergio Mattarella, à la recherche d'un gouvernement après des élections législatives qui n'ont pas dégagé de majorité claire."Beaucoup sont venus ici énumérer des non, nous au président de la République nous avons offert des oui", a assuré Matteo Salvini, le chef de la Ligue (extrême droite), désormais leader de la coalition de droite arrivée en tête avec 37% des voix.Il s'est dit prêt à un gouvernement d'alliance avec le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), devenu le premier parti du pays avec 32% des voix, mais en insistant que son alliance avec la droite de Silvio Berlusconi devait en rester "le point de départ".Le M5S, dont la délégation était attendue à 16H30 (14H30 GMT), se refuse à toute discussion avec le magnat des médias, et son chef de file Luigi Di Maio estime que c'est à lui qu'il revient de diriger le futur gouvernement."Il faut arrondir des angles", a insisté M. Salvini, en assurant qu'il allait rencontrer "tout le monde" dans les prochains jours mais en estimant que toute solution autre qu'une alliance entre la coalition de droite et le M5S "serait temporaire et improvisée"."Nous travaillons pour un gouvernement qui dure au moins 5 ans et qui ait l'intérêt national italien comme priorité, surtout dans les rapports internationaux, pour faire en sorte que l'Italie compte à nouveau à Bruxelles, sans devoir subir les pressions franco-allemandes et les choix de Merkel et Macron, qui n'ont certainement pas fait de bien à l'économie italienne", a-t-il insisté.- "querelles de personnes" -Reçu avant son jeune allié, M. Berlusconi s'est montré plus circonspect, se disant prêt "à participer à des solutions sérieuses (...), crédibles pour les instances européennes".Le vieux milliardaire a évoqué "cette Europe envers laquelle il y a certainement besoin d'une attitude ferme et énergique (...) mais qui ne pardonnerait certainement pas les populismes, les dilettantismes et l'improvisation".En début de journée, le Parti démocrate (PD, centre gauche), sorti laminé des élections avec 18%, a réaffirmé son intention de rester dans l'opposition, même si une partie de ses membres souhaite l'ouverture d'un dialogue avec le M5S.Que les vainqueurs du scrutin "prennent leurs responsabilités", a déclaré le secrétaire par interim, Maurizio Martina.A l'issue de la journée, M. Mattarella doit prendre un temps de réflexion avant de décider de la suite, mais compte tenu des blocages actuels, les observateurs italiens parient sur un deuxième, voire un troisième tour de consultations dans les prochaines semaines."Si chacun reste sur ses positions, sur ses querelles de personnes (...), il n'y aura pas de gouvernement et l'unique solution, que nous ne souhaitons pas mais que nous n'excluons pas, est de retourner voter", a prévenu M. Salvini.(©AFP / 05 avril 2018 11h53)