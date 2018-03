Conzzeta: Schmid Rhyner s'empare de l'argovien Isatech

Zurich (awp) - La société Schmid Rhyner, filiale de Conzzeta, va acquérir à 100% le spécialiste argovien des revêtements en or et en argent Isatech. L'opération, dont le montant n'est pas précisé, sera finalisée dans les prochaines semaines, indique mercredi le groupe zurichois.La production d'Isatech sera transférée de Wohlenschwil vers le site de Schmid Rhyner à Adliswil, dans le canton de Zurich.En s'emparant de la société argovienne, la filiale de Conzzeta spécialisée dans la finition d'impression va sécuriser la technologie développée par Isatech, selon le communiqué. "Nous combinons encore plus efficacement notre gamme de revêtements et nous serons en mesure de répondre plus rapidement aux nouvelles exigences", affirme Jakob Rohner, directeur général (CEO) de Schmid Rhyner, cité dans le communiqué.Schmid Rhyner et Isatech ont déjà collaboré ensemble par le passé, le second ayant réalisé les revêtements métalliques pour la marque Wessco Polar appartenant au premier.Conzzeta est actif dans différents secteurs, principalement l'usinage de tôle, mais également les mousses, le traitement du verre et les articles de sport (marque Mammut).fr/ol(AWP / 14.03.2018 08h00)