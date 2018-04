Conzzeta améliore ses ventes au premier trimestre

Zurich (awp) - Le conglomérat diversifié Conzzeta a augmenté son chiffre d'affaires et les entrées de commandes au premier trimestre, a annoncé vendredi le groupe zurichois notamment propriétaire de l'équipementier de sports d'hiver Mammut.Les recettes nettes ont bondi de 43,5% à 430,6 millions de francs entre janvier et mars, poursuivant leur forte progression du deuxième semestre 2017, a précisé Conzzeta dans un communiqué. Les entrées de commandes ont quant à elles fortement progressé de 18,6% à 276,1 millions, laissant augurer d'une activité soutenue ces prochains mois.Le groupe a notamment profité de la consolidation en septembre dernier des activités de matériaux composites d'Otto Bock, racheté en juillet 2017.Conzzeta, qui n'a publié que des résultats partiels, a également fait état d'une marge opérationnelle de 8%. La direction dévoilera des objectifs "éventuellement" ajustés lors de la présentation des résultats semestriels le 10 août.En mars, le groupe avait indiqué tabler cette année sur une nouvelle hausse du chiffre d'affaires et une amélioration de la marge opérationnelle.al/fr(AWP / 13.04.2018 08h00)