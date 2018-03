Conzzeta: forte croissance en 2017 grâce à Otto Bock, dividende relevé

Zurich (awp) - Le conglomérat diversifié Conzzeta a bouclé 2017 sur un chiffre d'affaires en nette croissance, attribuable en bonne partie à la consolidation en septembre des activités de matériaux composites d'Otto Bock. Mais la croissance organique a également été au rendez-vous et le bénéfice net s'est également étoffé, ce qui vaudra aux actionnaires un relèvement substantiel du dividende pour l'exercice écoulé, indique le groupe zurichois mardi dans son compte-rendu annuel.Les ventes nettes se sont étoffées de près d'un quart (+22,4%) à 1,48 mrd CHF. Le résultat opérationnel (Ebit) a bondi de 45,7% à 123,2 mio, pour une marge afférente de 8,2%, en hausse de 1,2 point de pourcentage.Au niveau net, le bénéfice s'est étoffé de plus de moitié à 97,4 mio CHF. Il comprend les parts minoritaires de 13,7 mio, grâce à la participation de 51% dans DNE Laser.Fort de ces résultats, Conzzeta va proposer à ses actionnaires lors de la prochaine assemblée un relèvement de dividende à 16 (11) CHF par nominative de type A, et à 3,20 (2,20) CHF par nominative de type B.La copie rendue par le propriétaire de Mammut est supérieur aux projections des analystes consultés par AWP à tous les niveaux, en particulier le résultat net, attendu à peine à 79 mio CHF.Pour l'exercice en cours, la direction du conglomérat zurichois table sur une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et une amélioration de la marge Ebit.Dans la foulée de ses résultats, Conzzeta a annoncé la reprise de l'italien TTM Laser, pour un montant non spécifié. Créée en 2001, la société basée dans la province de Brescia compte une quarantaine de collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 14 mio EUR. La finalisation de la transaction est attendue pour "ces prochaines semaines", selon un communiqué.buc/al(AWP / 20.03.2018 07h20)