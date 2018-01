Conzzeta: la filiale Foam Partner recompose sa direction

Zurich (awp) - Foam Partner, filiale du conglomérat Conzzeta, réorganise sa direction après l'acquisition en 2017, d'Otto Bock Kunststoff, avec effet au 1er février. L'objectif est de tenir compte d'une orientation plus axée sur la clientèle et d'obtenir des gains en efficience, a précisé la société lundi soir.L'ancien directeur général (CEO) d'Otto Bock, Jürgen Henze, conseillera désormais celui de Foam Partner, Michael Riedel. Gregor Gaisböck (responsable de la région Europe), Victor Liu (responsable de la région Asie-Pacifique), Olaf Vorwald (responsable de la région Amériques), Tobias Gruener (responsable des opérations globales), ainsi que le directeur financier (CFO) Erhard Bühler rapporteront à M. Riedel.L'équipe de direction sera en outre soutenue par Heribert Perler (responsable Foam Development & Product Engineering), Jens Hasenjäger (Head of SHEQ) et une série de directeurs des unités globales.mk/rp/buc(AWP / 29.01.2018 19h13)