Coop: Interdiscount et Microspot ouvrent un centre logistique à Jegenstorf

Jegenstorf (awp) - Les spécialistes de l'électronique Interdiscount et Microspot, propriété du groupe Coop, ont ouvert un centre logistique entièrement automatisé à Jegenstorf après deux ans et demi de travaux. Microspot deviendra ainsi la plateforme non-alimentaire de Coop, d'après un communiqué conjoint des entreprises jeudi.Le nouveau centre logistique devrait permettre au groupe Coop de renforcer sa structure de canaux de vente et de compenser la fermeture annoncé de la plateforme Siroop. D'ici 2019, 260'000 produits devraient être disponibles sur la nouvelle plateforme Microspot, soit 200'000 de plus qu'à l'heure actuelle.L'offre additionnelle comprend des articles dans les jeux, le jardin, la beauté, les montres et les bijoux. Il est prévu que les articles commandés puisse être retirés dans les 500 points de retraits de Coop. Si l'article est en stock et commandé avant 20h, il pourra être livré à domicile dès le lendemain.sta/cf/ol/al(AWP / 24.05.2018 12h18)