Coop a accru son bénéfice net de 2,1% l'an dernier

Muttenz (awp/ats) - Coop a réalisé une solide performance et gagné des parts de marché l'an dernier, notamment dans le commerce en ligne et le bio. Le groupe bâlois de distribution a vu son bénéfice net augmenter de 2,1% sur un an à 485 millions de francs.Sur le plan opérationnel, le groupe rhénan affiche un résultat (EBIT) en hausse de 5,7% en comparaison annuelle à 806 millions de francs. Cette progression provient des "bons résultats" réalisés dans le commerce de détail ainsi que dans le commerce de gros et la production, a déclaré jeudi Joos Sutter, président de la direction générale de Coop, devant les médias réunis à Muttenz (BL).L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'est légèrement contracté à 1,99 milliard de francs, contre 2,04 milliards l'année précédente. Cet infime repli est à mettre au compte "du coût de projets dans la logistique", a expliqué M. Sutter.Quant au chiffre d'affaires, publié au début du mois de janvier déjà, il s'est étoffé de 3,1% par rapport à l'exercice précédent à 29,2 milliards de francs. Dans le commerce de détail, le groupe a vu ses ventes progresser de 1,4% à 17,4 milliards, malgré la pression sur les prix et le franc fort.Cette croissance s'est avérée supérieure à la moyenne du secteur, a précisé Joos Sutter. Le directeur général s'est dit confiant de pouvoir poursuivre cette tendance cette année.FRÉQUENTATION EN HAUSSELes supermarchés Coop ont vu leur fréquentation augmenter de 5,7%. Ils ont notamment profité du succès du secteur des plats prêts à consommer (convenience), qui a crû de 5,1% à 1,8 milliard de francs, a précisé M. Sutter.Le produit net des supermarchés a dépassé celui de l'année précédente, à 10,3 milliards de francs (+0,5%). Ceux-ci ont également accru leurs parts de marché, en particulier dans le secteur des produits frais, a relevé le directeur général du groupe coopératif rhénan.Le concurrent de Migros exploite 2295 points de vente dans le commerce de détail, soit 41 de plus que l'année précédente. A fin 2017, il employait 86'318 personnes (+1317 sur un an), dont 55'375 (+298) en Suisse.Les formats spécialisés ont enregistré un produit net en hausse de 2,8% l'an dernier, à 7,1 milliards de francs. Les magasins d'électronique Interdiscount, Microspot, Fust et Nettoshop ont ainsi réalisé un chiffre d'affaires cumulé de plus de 2 milliards, en hausse de 51 millions sur un an.Globalement, c'est le commerce en ligne qui enregistre la plus forte embellie (+18,8% à 1,7 milliard de francs). Dans le commerce de détail, le produit net des magasins en ligne s'est accru de 19,7% pour s'établir à 676 millions, une croissance à laquelle Microspot et Coop@home ont largement contribué.Le supermarché en ligne affiche une croissance de 10,5%, supérieure à la moyenne. Il a réalisé 142 millions de francs de produit net et a gagné des parts de marché.L'an dernier, Coop a encore gagné du terrain dans les assortiments durables, malgré une base de comparaison déjà élevée. Les ventes enregistrées dans ce segment ont atteint 4,3 milliards de francs (+10,4%), dont 1,4 milliard grâce aux seuls produits bio (+10,7%). Un marché sur lequel le distributeur, qui fête les 25 ans de sa marque Naturaplan, souligne être le "leader incontesté".COMMERCE DE GROS DYNAMIQUELe domaine d'activité Commerce de gros/production a généré l'an dernier un chiffre d'affaires net de 13 milliards de francs, en progression de 6,2%. Ajusté de l'effet des acquisitions, il ressort en hausse de 4,9%.Le groupe Transgourmet, spécialisé dans le libre-service et les livraisons de gros en Suisse, affiche un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de francs, en hausse de 6,3%. Il renforce ainsi encore sa position de numéro deux européen sur ce marché, relève Coop. De leur côté, les ventes des entreprises de production ont crû de 6,1%, pour atteindre 4,3 milliards.Ce segment d'activité comprend également des négociants en vin comme Riegger ou la maison tessinoise récemment acquise Zanini Vinattieri ainsi que des entreprises de technologies de plate-formes comme Gastronoviats/jh(AWP / 15.02.2018 15h59)