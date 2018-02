Coop accroît son bénéfice net de 2,1% l'an dernier

Bâle (awp/ats) - Coop a vu son bénéfice net augmenter de 2,1% en 2017 à 485 mio CHF. Sur le plan opérationnel, le groupe bâlois de distribution affiche un résultat en hausse de 5,7% en comparaison annuelle à 806 mio.Cette progression provient des "bons résultats" réalisés dans le commerce de détail ainsi que dans le commerce de gros et la production, a indiqué Coop jeudi à Bâle lors de sa conférence de presse de bilan. A fin 2017, le groupe rhénan employait 86'318 personnes (+1317 sur un an), dont 55'375 (+298) en Suisse.Quant au chiffre d'affaires, publié au début du mois de janvier déjà, il s'est étoffé de 3,1% par rapport à l'exercice précédent à 29,2 mrd CHF. Dans le commerce de détail, le groupe, qui est numéro deux du secteur en Suisse derrière Migros, a vu ses ventes progresser de 1,4% à 17,4 mrd.C'est le commerce en ligne qui enregistre la plus forte embellie (+18,8% à 1,7 mrd CHF).ats/buc(AWP / 15.02.2018 11h33)